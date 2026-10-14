КГБ пытался помешать празднованию Дня создания УПА за рубежом, — расследование

Советский КГБ пытался помешать празднованию Дня создания Украинской повстанческой армии не только в СССР, но и за рубежом. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы из архива Службы внешней разведки Украины, которые раскрывают методы слежки за украинской диаспорой и противодействия её памятным мероприятиям.

День создания УПА, в соответствии с постановлением Украинского Главного Освободительного Совета, обычно отмечали 14 октября, в праздник Покрова.

Советские спецслужбы использовали агентурно-оперативные и идеологические методы, чтобы вытеснить эту дату из исторической памяти украинцев.

В архивных материалах, в частности, говорится о том, как органы КГБ отслеживали мероприятия украинской диаспоры по случаю 25-летия создания УПА в 1967 году.

В марте 1967 года КГБ УССР направил в ЦК Компартии Украины специальное сообщение. В нем отмечалось, что в США был создан Краевой комитет по организации празднования 25-летия создания УПА.

Во главе комитета стоял Лев Футала, известный под оуновским псевдонимом «Лагидный». Он был одним из заместителей президента Украинского конгрессового комитета Америки (УККА), а также первым заместителем председателя Союза украинской молодежи (СУМ) в США.

В сообщении КГБ также излагались основные положения, которые должны были стать основой праздничных мероприятий.

Организаторы подчеркивали, что УПА стала продолжательницей освободительной борьбы 1917–1921 годов, а также идей Украинской военной организации и Организации украинских националистов.

Согласно этим положениям, Украинская повстанческая армия возникла по воле украинского народа как его вооруженная сила для борьбы с колониальной зависимостью, террором, угнетением и бесправием.

Рассекреченные документы показывают, что советские спецслужбы следили за деятельностью украинских организаций за рубежом и пытались противодействовать мероприятиям, посвященным истории украинского освободительного движения.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

12 октября, в День военного капеллана, «Укрпочта» представила новый почтовый выпуск с изображением Архангела Гавриила — небесного покровителя военной разведки Украины. В выпуск вошли лист с восемью марками и художественный конверт.

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