Руководитель Госзембанка, получающий зарплату в размере более 240 тысяч гривен, пожелал народным депутатам более высоких доходов

Исполняющий обязанности директора ООО «Государственный земельный банк» Андрей Видиборец, который ежемесячно получает 249 тыс. грн зарплаты, во время заседания парламентского комитета пожелал народным депутатам более высоких доходов.

Видиборец возглавляет государственное предприятие с июня, занимая должность с приставкой «и.о.». Ранее он попал под люстрацию.

Андрей Видиборец возглавил Госзембанк с приставкой «и.о.» в июне 2026 года. До этого он несколько месяцев работал главным бухгалтером Фонда государственного имущества, куда перешел из бизнеса.

В 2017 году фамилия Видибореца упоминалась в связи со скандалом в Государственной миграционной службе. Тогда его назначение на должность руководителя люстрационного подразделения вызвало вопросы из-за негативного шлейфа, связанного с деятельностью ведомства.



Сейчас чиновник получает значительно большую зарплату, чем его предшественник. В частности, ежемесячное вознаграждение Видиборца составляет 249 тыс. грн, тогда как бывший руководитель предприятия Ярослав Ярославский получал 192 тыс. грн.

Согласно данным декларации, в 2025 году Ярославский задекларировал 2,28 млн грн заработной платы от Госзембанка.

Во время заседания парламентского комитета народные депутаты обратили внимание на размер заработной платы нынешнего руководителя предприятия. В ответ Видиборец заявил, что желает всем более высоких зарплат.

«Всем желаю большей зарплаты. Но это не мое решение, и оно не может обсуждаться, пока у меня действует контракт», — сказал чиновник.

Кроме того, в ходе того же заседания выяснилось, что Госзембанк планирует потратить около 10 млн грн на закупку четырех автомобилей, компьютерной техники и разработку собственного сайта.

Эти намерения вызвали критику со стороны народных депутатов. В частности, член аграрного комитета от «Слуги народа» Богдан Торохтий поставил под сомнение необходимость таких расходов.

«По моей информации, служебные автомобили Госзембанка нужны для того, чтобы затем передать их руководству Фонда госимущества в пользование. Я не говорю, что это касается главы Фонда», — заявил депутат.

Видиборец опроверг такие предположения. По его словам, предприятию требуется дополнительный транспорт для проведения осмотров земельных участков, поскольку в настоящее время в его распоряжении находится лишь один автомобиль.

ООО «Государственный земельный банк» было создано в августе 2024 года путем корпоратизации государственного предприятия «Фонд аграрных инвестиций». Компания стала одним из ключевых участников проекта «Земельный банк», который предусматривает передачу государственных сельскохозяйственных земель в аренду через онлайн-аукционы.

Об этом сообщается со ссылкой на материал «Главком».

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