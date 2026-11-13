Руководитель межрегионального управления Гоструда скрыл имущество на сумму 12,7 млн грн, — ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения начальнику Юго-Западного межрегионального управления Гоструда, который, по данным следствия, не указал в декларации за 2024 год имущество и денежные активы на сумму свыше 12,7 млн грн. Часть недвижимости чиновник оформил на родственников, но фактически пользовался ею сам.

По инициативе следователей Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку декларации чиновника.

По результатам проверки было установлено, что чиновник не указал в документе свою сожительницу и общую дочь, с которыми продолжал проживать.

В частности, на сожительницу были оформлены две квартиры в Тернополе площадью 61,9 и 69,1 квадратного метра, гараж, нежилое помещение, а также автомобиль Chevrolet Spark 2016 года выпуска.

По данным следствия, квартиры сдавали в аренду, однако деньги от арендаторов получал непосредственно руководитель управления.

Кроме того, чиновник не задекларировал дом площадью более 217 квадратных метров в селе Великие Гаи в Тернопольской области. Его оформили на мать чиновника, хотя фактически там проживал он сам вместе с сожительницей и дочерью.

Об этом сообщили в ГБР.

Ранее в Одессе неизвестные похитили предпринимателя и требовали миллион долларов.

В Ивано-Франковске объявили подозрение врачу, который брал взятки за операции и эндопротезы.

В Киеве разоблачили мага, который обещал исцелить больного мальчика и обманул его мать.

Читай нас в