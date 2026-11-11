Руководителя Академии педагогических наук заподозрили в плагиате диссертации

Кандидат биологических наук Олег Смирнов и координатор антиплагиатной инициативы «Диссергейт» Светлана Благодетелева-Вовк обвинили президента Национальной академии педагогических наук Украины (НАПНУ) Олега Топузова в академическом плагиате.

Учёные утверждают, что докторская диссертация Топузова содержит масштабные текстовые заимствования из российской диссертации Елены Ковалевской «Генезис и современное состояние проблемного обучения», защищённой в Москве в 2000 году.

По данным портала «Плагиат и фальсификации в научных работах», совпадения охватывают 23 страницы работы украинского ученого и сопровождаются прямой переводной адаптацией российского текста с русизмами, сохранением структуры абзацев, источников и выводов под собственным авторством («по нашему мнению»). Привлеченные эксперты призвали Олега Топузова добровольно покинуть пост главы НАПНУ, а научное сообщество — инициировать переизбрание руководства академии.

Источник: Портал «Плагиат и фальсификации в научных трудах» / Заявления ученых в Facebook.

Бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко обвинили в плагиате докторской диссертации, которую он защитил в 2019 году. По данным анализа сервиса «Плагиат и фальсификации в научных работах», в работе обнаружены текстовые совпадения на 51 из 414 страниц, что составляет около 12 % основного текста, а также признаки фальсификации результатов.

В докторской диссертации проректора Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко и депутата Киевского городского совета Аллы Шлапак обнаружили 14 фрагментов академического плагиата.

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