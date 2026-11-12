Харьков тратит до 4 миллиардов гривен ежегодно на бесплатный проезд в общественном транспорте

Расходы городского бюджета Харькова на поддержание бесплатного общественного транспорта составляют от 3,6 до 4 миллиардов гривен ежегодно из-за роста цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

«Это существенная поддержка для каждого, кто остался, и каждого, кто приехал в Харьков. Сегодня у нас почти 227 тысяч переселенцев, которые оказались ни с чем и выбрали Харьков для жизни, в том числе и благодаря бесплатному проезду», — заявил городской голова Игорь Терехов.

Несмотря на значительную финансовую нагрузку, город не планирует отказываться от этой инициативы в следующем году, поскольку это является крайне важной помощью для местных жителей и внутренне перемещенных лиц.

Об этом рассказал мэр Игорь Терехов в интервью «Радио Хартия».

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы и обеспечить достаточный резерв автобусов.

В ответ на это Кличко напомнил президенту о нехватке водителей автобусов в Киеве, а правительству — о задолженности в размере ₴8 млрд по субвенции на бесплатные перевозки льготников за последние 11 лет.

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