Государство контролирует 65 % акций «Харьковоблэнерго», ещё почти 30 % принадлежат кипрской компании Smart Holding, связанной с подпадающим под санкции экс-депутатом Вадимом Новинским. В то же время вокруг компании продолжается корпоративный конфликт, а её готовят к реорганизации.

В настоящее время государственный пакет акций «Харьковоблэнерго» находится не в Фонде государственного имущества, а в АО «Украинские распределительные сети» (УРС), подчиняющемся Министерству энергетики. Согласно приведенным данным, УРМ принадлежит 65,001% акций компании.

Еще 29,795% акций находятся в собственности кипрской компании Smart Holding Ltd. Этот пакет связывают с Вадимом Новинским: акции арестованы, а Кассационный хозяйственный суд признал недействительной их покупку в 2021 году.

История этого пакета берет начало от кипрской Inter Growth Investments, ранее известной как Garensia Enterprises. Компанию связывали с группой Константина Григоришина. В судебных решениях акции указаны как актив Новинского, а также рассматривается возможность их взыскания в пользу государства.

В октябре 2024 года Smart Holding публично обвинила Новинского в попытке вернуть контроль над активом. По утверждению компании, арестованные акции неожиданно получили статус голосующих через депозитарное учреждение. В то же время в Smart Holding отрицают, что Новинский является бенефициаром группы, и заявляют, что он утратил этот статус 1 декабря 2022 года.

Отдельный конфликт развернулся вокруг управления «Харьковоблэнерго». Дирекция УРМ дважды созывала внеочередное общее собрание акционеров — 28 апреля и 11 мая — с целью изменить состав наблюдательного совета.

Оспорить эти решения решила владелица трёх акций компании из Балаклеи. Суд первой инстанции встал на её сторону и отменил решение о проведении собрания. Однако 1 октября апелляционный суд отменил это решение. Таким образом, вопрос корпоративного контроля над облэнерго стал предметом судебного противостояния по иску миноритарной акционерки.

С 4 июля 2024 года исполняющим обязанности генерального директора «Харьковоблэнерго» является Вячеслав Кравцов. Согласно данным государственного реестра, он также возглавляет комиссию по выделению. Компанию готовят к реорганизации, а новый устав уже разработан, сообщает Absolution Leaks.

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