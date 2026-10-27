Кристина Гоянюк оценила сложность «Радиодиктанта национального единства — 2026»

Рекордсменка по написанию «Радиодиктанта национального единства» Кристина Гоянюк в 2026 году писала диктант в реабилитационном центре Superhumans. По её оценке, текст был средней сложности, а продиктовали его удачно.

«Я не хочу говорить плохих слов, но я думала, что будет хуже. Но текст был удачно продиктован», — сказала Кристина Гоянюк.

По её словам, когда она вернётся домой, то ещё раз проверит написанный текст. В то же время рекордсменка отметила, что ей очень понравилось сочинение, подготовленное автором диктанта этого года.

«Очень хороший текст. Спасибо автору за такие тёплые и красивые слова, которые он вложил в написание этого радиодиктанта. Очень много разных знаков препинания. Есть и двоеточия, и восклицательные знаки, и вопросительные. Да, средней сложности», — поделилась Кристина Гоянюк.

Текст Радиодиктанта национального единства 2026 года называется «Письмо, которое не заканчивается». Его автор — писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

В прямом эфире диктант зачитали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Те, кто хочет, чтобы написанный текст проверили специалисты, могут отправить его одним из двух способов:

По почте: по адресу 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. На почтовом штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября.

По электронной почте: сфотографировать или отсканировать текст в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff или .pdf и отправить его до 11:00 29 октября на адрес [email protected] .

В четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах «Суспильне» будет опубликован текст Радиодиктанта национального единства. После этого участники смогут самостоятельно проверить написанное.

В рамках Радиодиктанта национального единства «Суспильне» также присоединилось к сбору средств на проект «Дронопад» фонда «Вернись живым». Цель инициативы — поддержать украинских защитников, которые противостоят вражеским беспилотникам.

Организаторы призывают присоединиться к сбору средств под лозунгом «Пиши своё, сбивай вражеское».

Об этом Кристина Гоянюк рассказала в комментарии «Суспильному».

Во вторник, 27 октября, по случаю Дня украинской письменности и языка состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства. К языковому флешмобу присоединились известные украинские актеры, певцы, телеведущие и другие представители культуры и шоу-бизнеса. Знаменитости поделились фотографиями и видео, на которых показали, как писали диктант.

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