45-летний мужчина использовал поддельный паспорт харьковчанина со своей фотографией, чтобы выдать себя за владельца земельного участка площадью 5 гектаров в селе Демидов Киевской области.

В октябре 2021 года он оформил у нотариуса продажу земли почти за 3,7 млн грн. Впоследствии участники мошеннической схемы перепродали участок еще несколько раз. Настоящий владелец на тот момент находился за границей и узнал о сделке позже.

В суде мужчина признал, что действовал по просьбе знакомого. Его приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Земельный участок был арестован. Настоящий владелец пытается вернуть его через суд.

Источник: Киевская городская прокуратура.

Национальная полиция разоблачила семерых подозреваемых, которые, по версии следствия, входили в доверие к одиноким пожилым людям, чтобы завладеть их недвижимостью, а также присвоили более 2 млн грн государственной компенсации на приобретение жилья для военнослужащих.

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