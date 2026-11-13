34-летнего жителя Киева признали виновным в государственной измене. Он помог российскому военному проверить четыре терминала спутниковой связи Starlink.

По данным прокуратуры, в апреле 2026 года мужчина согласился на предложение подработки в Telegram.

Ему обещали по 120 долларов за активацию одного терминала. Также он привлек трех знакомых, которые активировали еще три устройства. За каждого из них мужчина получал от российского куратора по 50 долларов.

Следствие установило, что осужденный осознавал: терминалы будут использоваться российскими военными для координации боевых действий против Украины. Его знакомые, по данным прокуратуры, не знали об истинном назначении устройств.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Киевская городская прокуратура

СБУ разоблачила агента РФ, который взорвал автомобиль чиновника горсовета Днепра.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал места расположения ремонтных баз Сил обороны.

Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.

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