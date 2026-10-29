Киев должен готовиться к ударам по критической инфраструктуре РФ вместо эвакуации — Флеш

Массовая эвакуация Киева из-за угрозы российских ударов по критической инфраструктуре не является реалистичным выходом. Вместо этого столице необходимо готовиться к возможным атакам на системы жизнеобеспечения и перебоям с водоснабжением, отоплением и электроэнергией.

По словам Сергея Бескрестнова, основное внимание следует сосредоточить на защите критически важной инфраструктуры и подготовке города к возможным последствиям российских обстрелов.

«Провести эвакуацию Киева — это бред, полный бред, потому что такого опыта в мире нет. Даже если речь идет об эвакуации тысячи человек, 10 тысяч человек, у нас нет столько инфраструктуры, чтобы это осуществить. Поэтому нам нужно делать все, чтобы Киев устоял», — подчеркнул советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов.

По его словам, Россия может наносить удары по системам водоснабжения и канализации, теплоэлектроцентралям, электроподстанциям и генерирующим объектам, пытаясь вызвать коллапс в столице.

Советник президента считает, что к защите городской инфраструктуры нужно было активнее готовиться еще летом. В частности, устанавливать защищенные генераторы, обустраивать дополнительные артезианские скважины и стационарные пункты обогрева.

В качестве примера подготовки к возможным перебоям с теплом и электроэнергией он привел Запорожье и Харьков, где, по его словам, активно работают над обеспечением устойчивости коммунальных систем.

В то же время Бескрестнов предупредил, что мобильные котельные не могут полностью решить проблему. Из-за теплового излучения такие объекты могут быть заметны для российских беспилотников, оснащенных тепловизорами.

Он также призвал жителей Киева готовиться к возможным перебоям в работе коммунальных систем, в частности иметь аккумуляторы и небольшой запас топлива.

Об этом заявил журналистам советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов.

Напомним, что Кличко передумал призывать киевлян к эвакуации из столицы.

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