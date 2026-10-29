В ходе проверки международных почтовых отправлений инспекторы Киевской таможни обнаружили голову акулы, чучело канюка и фрагмент слонового бивня. Эти таксидермические изделия относятся к образцам дикой фауны, международная торговля которыми регулируется Конвенцией CITES.

Ее требования касаются как живых и мертвых животных, так и изделий, изготовленных из частей их тел.

Голову акулы пытались отправить из Одессы в Канаду, чучело канюка — из Прилук в ту же страну. Фрагмент слонового бивня направлялся из Покрова в США.

Виды животных и происхождение образцов исследовали эксперты Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины. По их выводам, это акула-мако (Isurus), канюк обыкновенный (Buteo buteo) и фрагмент бивня представителя семейства слоновых (Elephantidae).

Особое внимание эксперты уделили чучелу канюка. Птица была совсем молодой, родившейся в этом году. Скорее всего, она была добыта в природе браконьерским способом, что влечет за собой административную или уголовную ответственность. Данный вид птицы находится под защитой Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе и имеет статус «Подлежит особой охране в Европе».

Никаких разрешительных документов на экспорт при таможенном оформлении представлено не было.

Предметы нарушения таможенных правил изъяты. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Налог на международные посылки: кто выиграет и сколько будут платить украинцы. Зеленский подписал законы о налогах на посылки и отчетности онлайн-платформ

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