«Киевводоканал» объяснил, можно ли остановить Бортницкую станцию несколькими ударами

Бортницкую станцию аэрации, обеспечивающую очистку сточных вод столицы, невозможно вывести из строя несколькими точечными ударами. Это объясняется её значительной площадью и дублированием систем. В то же время в случае повреждения канализационных коллекторов у «Киевводоканала» есть план действий, предусматривающий отвод стоков из города к определенным контрольным точкам.

Можно ли остановить Бортницкую станцию несколькими ударами

Комментируя слухи о том, что россиянам якобы достаточно нескольких попаданий для длительной остановки станции, чиновник опроверг этот сценарий.

По его словам, Бортницкая станция аэрации занимает слишком большую территорию, а её ключевые узлы и системы во многих точках дублируются. Для того чтобы полностью вывести объект из строя, потребуется массированный обстрел всей площади.

Как будет работать канализация в домах и куда будут отводиться стоки

На замечание о возможных ударах по каналам и коллекторам, транспортирующим нечистоты, Горкуценко отметил, что основные коллекторы проходят под метрополитеном. Несмотря на наличие рисков и возможных проблем, в «Киевводоканале» подготовили план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

«Мы же тоже не сидим сложа руки. Мы отведем сточные воды из города в 2–3 контрольные точки», — подчеркнул заместитель генерального директора предприятия.

По его словам, в случае критических повреждений сточные воды будут откачиваться и вывозиться, над чем специалисты работают уже сейчас. При этом для жителей столицы система водоотведения будет оставаться работоспособной при любых условиях.

«В домах система канализации будет работать. То есть выгребные ямы в Деснянском районе отменяются. Канализационная система уже устроена так, что отвод стоков от жилых домов будет обеспечиваться независимо от наличия электроэнергии, независимо ни от чего», — заверил Горкуценко.

Экологический аспект и главная угроза для жилых домов

В «Киевводоканале» напомнили, что очищенные воды с Бортницкой станции аэрации и в обычном режиме сбрасываются в Днепр. В случае нарушения работы системы очистки возможны временные экологические риски, однако они не являются катастрофическими для самой реки.

В качестве примера чиновник привёл экологическую ситуацию 25-летней давности, когда из-за затопления одной из канализационных станций в Киеве стоки попали в Днепр, однако уже через три километра ниже по течению от столицы качество воды соответствовало всем нормам за счет естественного самоочищения.

В то же время главной угрозой в «Киевводоканале» называют потенциальный сброс стоков в пределах жилой застройки. Ключевая задача специалистов — не допустить затопления подвалов и придомовых территорий.

Об этом рассказал заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко, сообщается со ссылкой на его интервью «Экономической правде».

«Киевводоканал» предупредил о риске отсутствия воды из-за отключений.

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