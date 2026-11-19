В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко часть зимнего семестра будет проходить в онлайн-формате — с 25 января по 27 февраля 2027 года включительно.

Дистанционный формат будет введен для всех образовательных программ.

Такое решение было принято в связи с ситуацией в сфере безопасности в Украине и риском перебоев с электро- и теплоснабжением зимой. В университете пояснили, что это позволит продолжить обучение даже в сложных погодных и энергетических условиях.

Изменения в графике учебного процесса утверждены приказом ректора от 17 ноября.

Источник: КНУ имени Тараса Шевченко.

Зимняя экзаменационная сессия в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет проходить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий. Такой порядок коснется студентов всех курсов и форм обучения.

Министр образования подписал приказ о назначении Валерия Копейки ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сроком на пять лет.

В Минобразования определили ответственного за реформу старшей школы.

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