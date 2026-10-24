Бывшая участница шоу «Холостяк-15» эмоционально отреагировала на вылет из шоу

Бывшая участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Инна Миллер, которая работает косметологом, эмоционально отреагировала на завершение своего участия в проекте с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Во время первой вечеринки девушка попросила спортсмена поднять её на руки, чтобы он мог лучше услышать её песню. Впоследствии, знакомясь с другими участницами, Инна рассказала о своих многочисленных талантах и образовании. Однако во втором выпуске Кравцов не вручил ей розу, поэтому она покинула шоу и больше не будет бороться за сердце холостяка.

«Рада, что эта история для меня закончилась именно так. Еще несколько недель, а возможно, и месяцев издевательств на фоне разрушенной репутации — и я даже не знаю, хватило бы мне сил всё это выдержать. Когда вспоминаю съемки, возвращаюсь к тем переживаниям: как боялась, как хотела спать, как волновалась перед выступлением, боялась петь и забыть самые важные слова. Этот опыт сделал меня сильнее и раскрыл во мне новые грани», — написала девушка.

Миллер добавила, что не жалеет о своём участии в шоу, но больше не хочет возвращаться к обсуждению этой темы.

«Я пришла на этот проект со своими четкими вопросами, на которые хотела найти ответы. И, как ни странно, мне это удалось. Возможно, совсем не так, как я представляла, но именно так, как было нужно мне. Я не жалею о своем выборе. Это часть моей жизни, которую я принимаю, но больше не хочу к ней возвращаться. Спасибо всем, кто поддерживал, кто пытался увидеть больше, чем показал экран, и кто остался рядом», — добавила Инна.

В своём Instagram Инна подчеркнула, что не расстроилась из-за решения холостяка.

Напомним, что Сеть взорвал утечка информации об участницах нового сезона шоу «Холостяк».



Фото, видео: победительница шоу «Холостяк» Екатерина Лозовицкая вышла замуж за певца Гидаята Сеидова.

Новая девушка певца Владимира Дантеса Анастасия Неправда спровоцировала слухи о помолвке, показав в соцсетях фотографию с кольцом на правой руке.

Владимир Дантес и Анастасия Неправда продолжают открыто демонстрировать свои отношения. На этот раз блогерша поделилась кадрами их прогулки в лесу, где пара проводит время вместе с домашним питомцем.

Читай нас в