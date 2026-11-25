Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, которого в 2008 году задержали по делу о взяточничестве, в настоящее время работает главным специалистом юридического отдела Давыдовского сельского совета Львовской области. Об этом свидетельствует его декларация, обнародованная осенью 2026 года.

В 2008 году Игоря Зварича задержали во время обысков в его кабинете и квартире. Правоохранители тогда обнаружили 1 млн долларов и 2 млн гривен. Сам Зварич объяснял происхождение средств тем, что ему якобы «засевали» новый кабинет. После этого бывшего судью прозвали «судьей-колядником».

Согласно судебному решению, в 2011 году Игоря Зварича приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Три года он провёл в СИЗО, ещё четыре — в колонии.

Благодаря так называемому «закону Савченко», по которому один день пребывания в СИЗО засчитывался как два дня заключения, бывший судья вышел на свободу в 2016 году.

Осенью 2026 года Зварич вновь появился на публике после обнародования декларации, в которой указано, что он работает главным специалистом юридического отдела Давыдовского сельского совета Львовского района.

Руководитель юридического отдела сельсовета Роман Феданяк в комментарии для ТСН.ua подтвердил, что Зварич работает в учреждении с сентября.

«Да, действительно, такой человек у нас работает в юридическом отделе сельского совета в должности главного специалиста. В обязанности такого специалиста входит подготовка писем, ответов, ведение переписки. Типичная повседневная работа юридического отдела. Он — профессиональный юрист, хороший специалист. Замечаний к нему у меня нет, нет никаких предостережений. Порядочный человек. Работает у нас с сентября», — отметил Роман Феданяк.

Давыдов расположен примерно в 10 км от Львова. Село считается одним из самых богатых и развитых населённых пунктов в регионе.

Об этом сообщается в документе в реестре НАЗК.

Напомним, в Одесской таможне раскрыли масштабную схему, из-за которой государственный бюджет только в июле 2025 года недополучил 215 млн грн.

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