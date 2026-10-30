Бывшего заместителя командира бригады ВСУ задержали за попытку продажи бронемашины

Сотрудники ГБР раскрыли случай незаконной продажи военного имущества. Двое мужчин пытались продать бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 и взрывчатое вещество мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте за 8 тысяч долларов.

Среди задержанных — бывший заместитель командира одной из механизированных бригад ВСУ.

По данным следствия, подполковник незаконно завладел бронемашиной и спрятал её на территории одного из воинских подразделений. Также он планировал продать взрывчатку.

Потенциального покупателя мужчина нашел самостоятельно, а передачу имущества поручил сообщнику. Посредника задержали во время получения 8 тысяч долларов. На месте изъяли бронемашину и взрывчатку. Впоследствии задержали и бывшего заместителя командира бригады.

Источник: Государственное бюро расследований (Facebook)

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