Командующий Национальной гвардией подтвердил содержание возвращенных из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке

Командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко прибыл в село Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области, где возле частного дома собрались местные жители.

Глава Нацгвардии подтвердил, что в здании содержались военнослужащие НГУ, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части (СОЧ), и четверо из них были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Поводом для инцидента и собрания граждан стали сообщения о якобы ненадлежащем обращении и пытках в отношении удерживаемых военнослужащих. Александр Пивненко опроверг обвинения в пытках, подчеркнув недопустимость плохого отношения к защитникам, и заявил о проведении официального расследования с обнародованием его результатов. В то же время в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области опровергли распространившиеся слухи о гибели гражданина и сообщили, что полицейские выезжали по вызову врачей частной скорой помощи в связи с препятствованием доступу к пациенту.

Источник: Интерфакс-Украина.

2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области в доме обнаружили 25 человек. Четверо из них нуждались в помощи медиков — их планируют доставить в больницу. В дом, где, по сообщениям местных жителей, могли удерживать заложников, допустили медика и сотрудника правоохранительных органов. Военное командование срочно выехало в пригород Киева на место инцидента.

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