Коммунальные долги за квартиру в оккупированных районах: украинцам разъяснили важный нюанс

В Украине запрещено начислять плату за жилищно-коммунальные услуги в отношении недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях, за весь период оккупации. В то же время это правило не распространяется на задолженность, накопившуюся до 24 февраля 2022 года. Такие долги владельцы жилья должны погасить.

Согласно документу, до прекращения или отмены военного положения коммунальным предприятиям запрещено начислять плату за услуги и взыскивать задолженности, образовавшиеся после 24 февраля 2022 года за период временной оккупации соответствующих территорий.

Этот запрет распространяется на потребителей, чье жилье расположено на территориях, включенных в официальный перечень временно оккупированных Россией территорий Украины. Он действует с даты начала до даты завершения оккупации.

Постановление также предусматривает ограничения на взыскание задолженности за коммунальные услуги на территориях, где ведутся или велись боевые действия. В частности, при определенных условиях запрещено взыскивать задолженность, возникшую после 24 февраля 2022 года, с внутренне перемещенных лиц и членов их семей, покинувших свое жилье. Для этого необходимо предоставить поставщику услуг документы, подтверждающие отсутствие в жилище, в частности справку ВПЛ.

Кроме того, документ запрещает начислять штрафы, пеню, инфляционные начисления и годовые проценты на определенные задолженности за коммунальные услуги, а также прекращать или приостанавливать предоставление услуг из-за неуплаты в полном объеме. Эти ограничения касаются определенных постановлением территорий боевых действий и временной оккупации.

Таким образом, за коммунальные услуги, начисленные за период оккупации после 24 февраля 2022 года, платить не нужно. Однако эта норма не отменяет задолженность, возникшую до начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 206 «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения».

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