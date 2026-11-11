Кондитерша рассказала, как получила заказ на страшный торт, будто его испекли дома

Украинская кондитерша Валентина, которая изготавливает торты на заказ, рассказала о необычном предложении от клиентки. Женщина заплатила за десерт, который должен был выглядеть так, будто его самостоятельно приготовили дома, без профессионального оформления и аккуратного декора.

Кондитер согласилась на эксперимент, хотя призналась, что намеренно сделать торт неаккуратным оказалось сложнее, чем она ожидала.

«Когда годами стараешься сделать каждый торт максимально аккуратным, а тут получаешь задание: „Мне нужно, чтобы он выглядел очень некрасиво“. И это, кстати, было абсолютно серьезно. Заказчица хотела медовик, который будет выглядеть так, будто она приготовила его сама дома. Без идеального выравнивания, красивых бортиков и всего того, что я обычно так тщательно делаю», — рассказывает кондитерша.

Чтобы десерт напоминал обычный домашний медовик, Валентина изменила привычный подход к его оформлению. Она сделала торт широким, но сравнительно тонким, не выравнивала края каждого коржа и использовала больше крема, чтобы он стекал по бокам.

Кондитер призналась, что во время работы ей приходилось сдерживать привычное желание исправить неровности и сделать десерт красивее.

«Скажу честно: сделать торт специально неидеальным оказалось непростой задачей. Ведь руки автоматически стремятся что-то подравнять, поправить, сделать красивее. Но когда после фото готового торта я получила от заказчицы: «страшненький» — поняла: задача выполнена на все 100%», — смеется она.

Для украшения Валентина использовала измельчённый в крошку медовый корж. Им она посыпала поверхность десерта, создав специальный эффект неаккуратного домашнего оформления.

Видео кондитерши вызвало оживлённое обсуждение в комментариях. Зрители шутили, что некоторые детали всё же выдают профессиональное происхождение торта.

«Подложка выдает всю кантору», — написала одна из участниц обсуждения.

Другая пользовательница предложила другой вариант оформления: «Нужно было собрать на тарелке по-домашнему».

Еще один комментатор предположил, что обман может случайно раскрыться через социальные сети: «Кому-то заказчица сказала, что готовила сама, а потом тот, кому это говорили, увидит ваше видео в TikTok».

О необычном опыте Валентина рассказала в TikTok (@valentyna_toper).

Напомним, ранее киевская кондитерская Namelaka временно приостановила работу после массового ухудшения самочувствия среди сотрудников.

Читай нас в