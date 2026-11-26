Конфликт вокруг парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) под руководством народного депутата Алексея Гончаренко обострился из-за демонстративной неявки руководителей антикоррупционных и силовых органов.

23 и 25 ноября приглашенные чиновники дважды подряд проигнорировали заседания комиссии, на которых должны были дать объяснения по поводу публичного противостояния между СБУ, НАБУ и САП. Часть из них формально объяснила свое отсутствие зарубежными командировками, международными встречами или выполнением боевых задач на фронте.

Этому предшествовало выступление генерал-майора СБУ Сергея Дуки 18 ноября. На заседании ВСК он публично обвинил руководство НАБУ и САП в личной мести, а резонансные расследования — в частности, дело «Карфаген» — назвал инструментом политического давления на руководство государства. После этого Алексей Гончаренко созвал новое заседание на 23 ноября и пригласил обе стороны, чтобы публично выяснить все обстоятельства.

Что сказал генерал Дука

Сергей Дука провел на заседании комиссии более трех с половиной часов. НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации и работе в интересах транснационального наркокартеля «Химпром». Сам генерал все обвинения отвергает, а уголовное преследование объясняет личной местью антикоррупционных органов.

По версии Дуки, конфликт начался осенью прошлого года, когда его подразделение расследовало возможную коррупцию среди сотрудников НАБУ. СБУ, как утверждает генерал, собрала материалы, однако довести дело до конца не позволили.

На вопрос Гончаренко, кто именно остановил работу, Дука ответил, что соответствующее указание ему и его заместителям дал тогдашний глава СБУ Василий Малюк — сразу после возвращения из Офиса президента. Кто именно там поставил такую задачу, генерал не знает. По его словам, аналогичный приказ получил и тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко.

Отдельно Дука заявил, что НАБУ и САП превратились в рычаг политического влияния на высшее руководство страны. Медийные расследования последних месяцев — «Карфаген-1», «Карфаген-2» и «Мидас» — он назвал такими, которые не дают реальных процессуальных результатов, но наносят ущерб международной репутации Украины во время войны.

В конце выступления генерал предложил вызвать на заседание руководителей НАБУ и САП, чтобы те лично ответили на его слова, ведь кратких реплик вроде «бред» по его мнению недостаточно. Гончаренко согласился и пригласил на 23 ноября директора НАБУ Семена Кривоноса, руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, экс-главу СБУ Василия Малюка и бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.

На заседание ВСК не явился ни один из пяти приглашённых

23 ноября на заседание комиссии не явился никто из пятерых. Гончаренко назвал такую ситуацию беспрецедентной за всё время работы ВСК. В своём Telegram-канале он написал, что открытое противостояние между НАБУ и СБУ угрожает государству: вместо того чтобы совместно бороться с внешним врагом, коррупцией и преступностью, силовые структуры тратят ресурсы на конфликт между собой, от чего выигрывают лишь криминальные круги и Россия.

Нардеп подчеркнул, что парламент имеет не только право, но и обязанность разбираться в таких ситуациях через механизм ВСК. При этом трое приглашенных все же прислали объяснения: в СБУ сообщили, что Василий Малюк находится в зоне боевых действий, в САП сослались на важную международную встречу Александра Клименко, а в НАБУ отметили, что Семен Кривонос уехал в зарубежную командировку.

Аргументы САП и спор о конфликте интересов

Впоследствии Александр Клименко выдвинул ещё одну причину своего отсутствия — конфликт интересов у председателя ВСК Алексея Гончаренко.

Как сообщил сам депутат, за восемь минут до начала заседания 23 ноября глава САП подписал шестистраничное письмо, в котором пояснил: он не может участвовать в работе комиссии, поскольку в деле о захвате Одесского аэропорта фигурирует отец Гончаренко — бывший мэр Одессы Алексей Костусев.

Гончаренко в ответ напомнил, что приговор по этому делу был вынесен еще 12 июня 2025 года, а соглашение о признании вины согласовывал сам Клименко. Более того, 15 января 2026 года руководитель САП уже приходил на заседание этой же ВСК и отвечал на вопросы депутатов без каких-либо оговорок.

«На тот момент с момента вынесения приговора прошло уже семь месяцев. У меня был тот же отец. Никакого конфликта он тогда не заметил. Конфликт возник именно тогда, когда появились неудобные вопросы», — заявил Гончаренко и призвал Клименко прийти на следующее заседание 25 ноября.

Вторая неявка и новые обвинения

25 ноября руководитель САП на ТСК так и не явился, хотя накануне дал большое интервью «Украинской правде», где объяснил свою позицию. По мнению Клименко, прежде чем приглашать его на заседание, комиссия должна проголосовать и официально подтвердить отсутствие конфликта интересов у своего председателя.

Гончаренко назвал такое требование юридическим абсурдом, пояснив, что закон о ВСК не предусматривает подобных голосований, а устанавливать наличие конфликта интересов должна НАЗК. Кроме того, предметом рассмотрения комиссии является операция «Карфаген», а не семейные дела ее руководителя.

«Мне страшно, потому что господин Клименко возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру и должен действительно знать законодательство», — отметил депутат. Он также обратил внимание на то, что версии неявки постоянно менялись: сначала говорили о командировке, затем — о международной встрече, а в конце концов — о конфликте интересов.

В то же время 25 ноября Гончаренко заявил о попытках давления на работу комиссии: по его словам, руководители НАБУ и САП звонили отдельным членам ВСК и просили не приходить на заседания или не голосовать. Нардеп утверждает, что знает как минимум о двух таких случаях, и назвал это опасной практикой, которая наносит ущерб репутации самих антикоррупционных органов. НАБУ и САП на момент публикации этих заявлений не давали комментариев.

Отдельно председатель ВСК подчеркнул, что парламентский контроль является конституционным полномочием Верховной Рады: народные депутаты являются избранными представителями народа, тогда как руководитель САП — назначенным должностным лицом, которое не может диктовать парламенту формат работы. Гончаренко также напомнил, что последовательно поддерживал независимость НАБУ и САП — в частности, был среди 13 депутатов, проголосовавших против ограничения их полномочий, и отстаивает их финансирование в бюджетном комитете, однако независимость не означает бесконтрольности.

Независимость не означает неподотчетность

Несмотря на повторную неявку руководителей НАБУ и САП 25 ноября, заседание комиссии состоялось — депутаты заслушали представителей Винницкого и Хмельницкого ТЦК. Гончаренко расценил игнорирование приглашений как демонстративное неуважение к парламенту и сообщил, что вновь вызывает руководителей антикоррупционных органов на заседания 7 и 11 декабря.

Аргументы Клименко о конфликте интересов раскритиковал и бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, который в свое время руководил расследованием дела Одесского аэропорта. Он назвал позицию руководителя САП «выстрелом себе в ногу» и заявил, что доводы о конфликте интересов являются надуманными.

«Как прокурор, руководивший расследованием по этому делу, откровенно заявляю — никакого конфликта интересов здесь нет, а доводы Клименко являются абсолютно надуманными и свидетельствуют лишь о желании уклониться от явки», — написал Броневицкий.

Экс-прокурор напомнил, что следствие установило причастность тогдашнего мэра Одессы Алексея Костусева к передаче аэропорта в собственность структуры, подконтрольной бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу. По данным следствия, Костусев внес в решение горсовета текст, за который депутаты не голосовали, а впоследствии получил от бизнесменов квартиру в качестве неправомерной выгоды.

Сам Гончаренко, по словам Броневицкого, ещё в 2014 году, будучи депутатом Одесского облсовета, подавал в Генпрокуратуру заявление о преступлении, связанном с аэропортом, а после предъявления подозрения его отцу в 2023 году публично заявил, что все причастные должны ответить перед законом независимо от родственных связей.

«Поэтому это точно не тот случай, когда можно говорить о конфликте интересов — Гончаренко требовал возвращения аэропорта городу и привлечения к ответственности всех причастных», — подчеркнул Броневицкий.

Экс-прокурор также отметил, что дело Одесского аэропорта является невыгодной темой для самого Клименко, поскольку после увольнения Броневицкого из САП глава прокуратуры согласовал соглашение с фигурантами, согласно которому «городу передали использованный металлолом, а помещение нового терминала, который будет принимать рейсы, когда они возобновятся, и будет приносить доход, оставили под контролем фигурантов дела».

«САП часто реагирует на неявку обвиняемых в суд, но когда повестки касаются самого руководителя САП, то он начинает изворачиваться, как змея на раскаленной сковороде. Это плохой пример для фигурантов производств, для тех, кто наблюдает за развитием этой истории, и для прокуроров САП», — резюмировал Броневицкий.

А главный вопрос так и остаётся без ответа: почему руководителям НАБУ и САП проще писать длинные письма и давать обширные интервью, чем прийти на заседание ВСК и прямо опровергнуть слова Дуки? Если он действительно сказал неправду.

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