Конгрессмен обвинил Маска и Белый дом в ограничении возможностей украинской армии

Республиканец Дон Бейкон раскритиковал повторное введение ограничений на работу спутниковой системы Starshield, которую используют ВСУ.

По его мнению, это ослабляет обороноспособность Украины и приводит к увеличению числа погибших украинцев.

Конгрессмен заявил, что ответственность за это решение может лежать на администрации США или Илоне Маске. Он призвал Конгресс провести расследование и установить виновных.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник подтвердил, что ограничения вновь действуют на оккупированных территориях и вдоль линии фронта. В частности, установлен лимит скорости движения платформ со спутниковыми терминалами — около 161 км/ч. Это сказывается на использовании Starshield на украинских беспилотниках.

По словам Сеника, Украина до сих пор не получила объяснений от SpaceX и Пентагона относительно причин ограничений.

Источник: Дон Бейкон (X)

Украинские подразделения фиксируют значительные перебои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

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