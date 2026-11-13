Корецкий объяснил, почему в некоторых регионах Украины задерживается начало отопительного сезона

В Украине уже запустили отопление на 87 % объектов теплоснабжения и предприятий теплокоммунэнерго. Об этом сообщил Сергей Корецкий. По его словам, задержки с подачей тепла в отдельных населенных пунктах обусловлены двумя основными причинами. В одних случаях ещё продолжаются ремонтные работы, в других запуск отопления откладывают из соображений безопасности, чтобы не привлекать внимание российских военных.

Основные тезисы выступления:

Темпы запуска отопления: В настоящее время система продолжает наполняться, но отопление получат все потребители. Регионы откладывали начало сезона лишь до наступления нормативных температурных показателей.

Причины задержек на местах: на тех объектах, которые еще не заработали, есть конкретные причины — продолжаются завершающие ремонтные работы или действуют ограничения по безопасности.

Вопрос о неначислении платы за тепло: Правительство рассматривает механизм отмены начислений лишь как запасной вариант на случай масштабных разрушений и длительного восстановления услуг, однако пока оснований для этого нет.

Прямая речь

Глава правительства подробно объяснил логику запуска отопительного сезона в регионах.

«Что касается отопления и тепла, регионы оттягивали начало до того момента, когда температурные режимы обязывают включить отопительный сезон. 87 % всех пунктов и теплокоммунэнерго начали работу. Там, где не работает, — это исключительно сознательная позиция: то ли чтобы не привлекать внимание врага, то ли потому, что завершаются ремонтные работы. В каждом отдельном случае есть конкретное объяснение. Сейчас система достраивается, и отопление будет у абсолютно всех», — подчеркнул он.

Также Корецкий прокомментировал возможность освобождения потребителей от оплаты за тепло в случае перебоев из-за обстрелов.

«Были ли случаи с момента включения, когда имели место разрушения? Это очень единичные случаи. Что касается неначисления стоимости — это один из альтернативных запасных вариантов, если действительно будут разрушения и мы не сможем быстро восстановить систему. Тогда мы, возможно, прибегнем и к таким мерам. Но сейчас об этом говорить еще слишком рано», — заявил Корецкий.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

В Киеве отопление получили 85% жилых домов: когда завершат подключение.

Для полного подключения жилых домов Киева к отоплению потребуется ориентировочно 10 дней. Тепло подают одновременно во всех районах столицы, без разделения на очереди по месту расположения.

В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.

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