Реализация базового сценария пенсионной реформы в Украине потребует около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно. В настоящее время государство не имеет возможности покрыть такие расходы.

По словам главы правительства, Кабмин понимает необходимость проведения пенсионной реформы и повышения пенсий. В то же время для её реализации необходимо найти финансово доступный механизм.

«Что касается пенсионной реформы — мы в правительстве осознаем, что нужно искать решения, проводить пенсионную реформу и повышать пенсии? Безусловно, да», — сказал Корецкий.

Премьер сообщил, что правительство уже просчитало несколько возможных сценариев. Базовый вариант реформы, над которым сейчас работает Кабмин, предусматривает около 170 млрд гривен дополнительных выплат в год. В ближайшее время его планируют доработать.

«На данный момент это непосильная сумма, поэтому мы ищем компромиссное решение, которое все же позволит шаг за шагом двигаться в этом направлении», — пояснил премьер-министр.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Международный валютный фонд обязал Украину не возлагать на Пенсионный фонд новые внеплановые расходные обязательства до завершения программы расширенного финансирования (EFF), которая будет действовать до февраля 2030 года. Соответствующее положение содержится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

Украинские домохозяйства, которые отапливают жилье дровами, углем, брикетами или другим твёрдым топливом, могут получить жилищную субсидию на его приобретение.

Читай нас в