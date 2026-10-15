Корецкий: законы, принятые Радой, приближают Украину к получению международной помощи

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что итоги пленарной недели в Верховной Раде дают основания для оптимизма в отношении получения Украиной международной финансовой помощи.

По его словам, парламент поддержал ряд важных законодательных инициатив в рамках программы Ukraine Facility, соглашений с МВФ и других механизмов международной поддержки. В частности, депутаты приняли пакет законов о налогообложении международных отправлений.

Корецкий поблагодарил народных депутатов за поддержку решений, от которых зависит обороноспособность страны. Правительство продолжает переговоры с парламентом и рассчитывает на принятие остальных необходимых законов на следующей пленарной неделе.

Это должно помочь Украине своевременно получить международное финансирование в полном объеме.

Источник: Сергей Корецкий

Европейский Союз планирует предоставить Украине 920 миллионов евро на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что Зеленский вручил Урсуле фон дер Ляйен первый украинский орден Европы.

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