Бывшая первая леди Украины Людмила Янукович носила часы Breguet Reine de Naples, стоимость которых составляет около 30 тысяч евро (примерно 1 518 480 грн). Название этой модели связано с сестрой Наполеона, а её история стала поводом для ироничного сравнения судьбы аксессуара с жизнью королевы, в честь которой он был назван.

Первые наручные часы для Каролины Мюрат

По словам блогера, модель Reine de Naples связана с появлением первых задокументированных наручных часов. Их Абрахам-Луи Бреге изготовил в 1812 году для Каролины Мюрат — сестры Наполеона и королевы Неаполя.

«Так какие же еще часы могла носить Людочка, если не королевские? Но есть нюанс… Госпоже Людмиле стоило бы внимательнее почитать историю, ведь судьба той королевы оказалась до боли знакомой», — сказал блогер cats_and_watches.

Изгнание Каролины Мюрат и параллель с Януковичем

После падения Наполеона Каролина лишилась королевства. Остаток жизни она провела в изгнании под вымышленным титулом графини Липона. Как пояснил собеседник, Липона — анаграмма слова Napoli, то есть названия Неаполя.

Мужа Каролины, Иоахима Мюрата, расстреляли. Вспоминая эту часть истории, блогер отдельно отметил, что Виктору Федоровичу «повезло больше». Именно в истории потери королевства и изгнания он увидел ироническую параллель с владелицей Breguet.

«Хотела госпожа королевские часы, а получила вместе с ними и настоящую королевскую судьбу», — подытожил cats_and_watches.

Об этом «Телеграфу» рассказал блогер cats_and_watches, назвав своё наблюдение собственной «теорией заговора». Он обратил внимание на историческую личность, чьё имя стоит за названием дорогого аксессуара.

Расследователи обнаружили признаки того, что бывшая жена Януковича могла умереть.

Людмилу Янукович уже однажды хоронили в январе 2022 года. Тогда в адвокатском объединении Aver Lex, которое защищает интересы экс-президента Виктора Януковича в судах, опровергли информацию о ее смерти.

Журналисты-расследователи утверждают, что установили место жительства экс-президента Украины Виктора Януковича в России. По их данным, он якобы пользуется другим именем, что затрудняло его поиск в российских государственных реестрах.

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