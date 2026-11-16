В ночь на 16 ноября 2026 года Украина вновь нанесла удар по Крымскому мосту. Это произошло после довольно длительного перерыва: в последний раз масштабные удары по этому сооружению фиксировались ещё летом 2025 года. Российские оккупационные власти подтвердили удар: движение по мосту ограничили, в Керчи развернули оперативный штаб, а по сообщениям местных пабликов, удар пришелся на одну из арок судоходного пролета. Судя по всему, есть определённые повреждения — однако не настолько серьёзные, чтобы надолго вывести этот объект из строя.

Но дело даже не в том, насколько серьёзным оказалось поражение на этот раз. Важен сам факт: Украина по-прежнему рассматривает Крымский мост как законную военную цель и готова наносить по нему удары, несмотря на все разговоры о «красных линиях» и несмотря на то, что Россия вложила в его защиту немалые ресурсы. Это также можно интерпретировать как своеобразный ответ на удары РФ по мостам в Киеве, Запорожье и других украинских городах.

Так что же это за сооружение — Крымский мост — на данный момент, зачем он нужен, сколько раз его уже атаковали и можно ли в конечном итоге разрушить его так, чтобы отрезать Крым от материковой России? Издание UA.News вместе с экспертами разбиралось в этом вопросе.

Что это за мост и зачем он нужен России

Крымский мост (который также называют Керченским) соединяет оккупированный украинский полуостров с Краснодарским краем России через Керченский пролив. Его открыли в мае 2018 года. Для Кремля это был не только масштабный инфраструктурный проект, но и личный пиар Путина: мост должен был символизировать, что Крым «навсегда с Россией», и физически связать полуостров с материковой частью РФ. До полномасштабного вторжения он выполнял преимущественно гражданскую функцию: обеспечивал полуостров товарами, продуктами и в целом всем необходимым.

Но с началом большой войны всё изменилось. Россия начала использовать мост в военных целях: перебрасывать по нему войска, технику, боеприпасы и горючее для группировки, воюющей на юге Украины. Именно поэтому Крымский мост стал одной из главных целей для украинских сил. Он был и остается объектом двойного назначения: это якобы и гражданская инфраструктура, которая при этом активно используется для обеспечения военной машины.

Однако в последние годы ситуация существенно изменилась. По разным оценкам, с годами войны мост всё больше терял своё стратегическое значение. Логистика противника разветвлялась и диверсифицировалась, а южная группировка войск снабжается, в том числе, через оккупированные территории на востоке. В то же время мост через Керченский пролив остается важным политическим символом оккупации, и его потенциальное уничтожение имело бы для России не только военные, но и репутационные последствия.

Параллельно с этим Россия столкнулась с новой проблемой: трасса Р-280 «Новороссия», соединяющая Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом и довольно долгое время служившая альтернативой мосту, превратилась в настоящую «дорогу смерти» из-за доминирования украинских дронов. БПЛА охотятся на грузовики прямо на трассе, уничтожая их один за другим. Это вынуждает российскую логистику искать объездные пути. Поэтому Крымский мост, с одной стороны, уже не является той критически важной артерией, которой был в начале войны. С другой же — он остается объектом, имеющим и военное, и логистическое, и символическое значение — и именно поэтому Украина продолжает наносить по нему удары.



История атак: от грузовика до подводных дронов

Крымский мост подвергался масштабным атакам как минимум трижды за всё время большой войны, и каждая из этих атак имела свои особенности.

Первый крупный удар произошел 8 октября 2022 года — сразу же после дня рождения Владимира Путина. На автомобильной части моста взорвался грузовик со взрывчаткой. Это вызвало пожар на железнодорожной ветке, где как раз находились цистерны с топливом, а в результате обрушения двух полусекций автомобильной части погибли люди, которые в тот момент проезжали по мосту. Полностью восстановить движение удалось только в мае 2023 года — то есть ремонт длился более полугода. Позже Служба безопасности Украины раскрыла подробности операции: взрывчатку удалось провезти на территорию России через несколько стран, замаскировав её под пищевую пленку, а люди, задействованные в операции, не знали о её истинной цели.

Вторая масштабная атака произошла в ночь на 17 июля 2023 года. На этот раз украинские силы использовали морские надводные дроны «Sea Baby». Удар пришелся на район 145-й опоры моста. Один пролет автомобильной части обрушился, ещё один получил повреждения. Погибли два человека, ехавшие по мосту, также были раненые. Полную пропускную способность для автомобилей удалось восстановить только в октябре 2023 года — на ремонт ушло несколько месяцев.

Третья крупная атака произошла 3 июня 2025 года, и на этот раз СБУ заявила о подводных взрывах. Агенты заранее заминировали подводные опоры конструкции, а затем взорвали заряд мощностью, эквивалентной примерно 1,1 тонны тротила. Киев сообщал о серьезных повреждениях опор. Кремль тогда подтвердил взрыв, но настаивал, что мост якобы не получил существенных повреждений и продолжает функционировать. С тех пор прошло более года, и нынешняя атака 16 ноября 2026 года стала первой за это время.

Показательно, что после каждой атаки РФ не просто ремонтировала мост, но и усиливала его защиту. После 2023 года россияне начали активно возводить физические преграды против морских дронов, а с 2024-го вдоль всего моста начали устанавливать свайные стены. К марту 2025 года строительство этих стен завершили. Со стороны Чёрного моря появились две параллельные линии свай, а со стороны Азовского — одна, поскольку морские дроны могут проходить только через фарватер под аркой моста, и сделать это незаметно чрезвычайно сложно. Также размещались баржи, которые должны были выполнять роль ложных целей для ракет с радиолокационным наведением, и противодроновые ежи. Но, как показала практика, даже самая мощная защита всё же не является абсолютной.

Можно

ли окончательно разрушить мост

Этот вопрос возникает после каждой новой атаки: возможно ли в конечном итоге полностью уничтожить Крымский мост, чтобы отрезать Крым от материка? Ответ на него сложнее, чем кажется.

Во-первых, нужно понимать, что полностью уничтожить мост — это не то же самое, что просто повредить его. Даже серьезные повреждения, такие как обрушение нескольких пролетов, не означают полного прекращения функционирования сооружения навсегда. Россияне каждый раз восстанавливали движение. Чтобы мост перестал выполнять свою функцию полностью и надолго, нужно нанести удары по его наиболее уязвимым элементам — опорам, особенно тем, что стоят в воде, или по критическим участкам пролетов.

Во-вторых, вопрос в том, чем именно бить. Тех средств, которые есть или могут быть у Украины, недостаточно для полного уничтожения моста. Крылатые ракеты способны нанести серьезные повреждения, но не обрушить всю конструкцию. Для полного разрушения нужны либо значительно более мощные боеголовки, либо скоординированные масштабные удары по нескольким критическим точкам одновременно.

В-третьих, и это самое важное: даже полное уничтожение моста не означает, что Крым окажется в изоляции. Россия уже давно диверсифицировала логистику. Помимо моста, есть «сухопутный коридор» через оккупированные территории юга Украины, есть паромные переправы и т. д. Уничтожение моста нанесло бы России серьёзный удар — прежде всего репутационный и символический — и затруднило бы поставки. Но это точно не стало бы каким-то «решающим ударом», который изменил бы ход войны. Именно поэтому украинские силы сейчас концентрируются на ударах по «сухопутному коридору» в целом, а не только по мосту. Разрушение железнодорожных и автомобильных путей на территории может иметь для военной логистики противника гораздо большее значение, чем очередное повреждение Крымского моста.



Мнения экспертов

Военный обозреватель, офицер-резервист Армии обороны Израиля Игаль Левин прокомментировал для UA.News ситуацию вокруг Крымского моста следующим образом.

«Крымский мост — как и, кстати, любой другой мост — это, без всяких сомнений, легитимная цель Украины в этой войне. Была и остается. А вот является ли это частью более широкой операции — посмотрим, если будут еще атаки. Крымский мост до сих пор имеет ценность и важность именно в военном смысле, хотя при этом его поражение носит и весомое символическое значение. Украина может разрушить или, как минимум, надолго вывести из строя этот объект. Средства для этого есть, хотя это и сложно. Мосты — это вообще очень сложные объекты с точки зрения их вывода из строя. Как бы там ни было — посмотрим, была ли это разовая акция или системная операция. Потому что по одной единственной атаке за долгое время сложно что-то сказать», — отметил Левин.

Военный эксперт Олег Жданов уверен: настала очередь Крымского моста. Для атак по нему появились соответствующие возможности.

«Мы долго выбивали систему ПВО в районе Керчи. Там сложная система, что-то вроде московской. Пробить эти эшелоны было очень сложно. Насколько я понимаю, сейчас мы все же преодолели порог защиты ПВО противника, и один или несколько дронов все-таки добрались до моста. Это первый шаг, и дальше, надеюсь, мы будем системно наносить удары по мосту, наращивая боевую мощь. Но нужно понимать: дроны могут повредить мост, но не разрушить. Существенные разрушения — это только ракеты с боевой частью весом от 300+ килограммов. Это наши «Нептуны», это SCALP и Storm Shadow, а лучшее и самое надежное — это баллистика. А где наша баллистика? До сих пор ее ждем.

Сегодня Крымский мост приобрел новое значение для оккупантов, потому что мы фактически контролируем трассу «Новороссия». На приднепровском и ориховском направлениях не ведутся активные боевые действия — почему? Потому что эти направления обеспечиваются именно этой трассой. Альтернатива ей — Крымский мост. Это крымская группировка + группа армий «Юг». Именно она сейчас зависит от Крымского моста. Но россияне нашли выход: по ночам они перегоняют через мост небольшие составы. Небольшие, по 10–15 вагонов, на маневровых тепловозах. Поэтому этот мост до сих пор работает как артерия для снабжения ВС РФ», — резюмировал Олег Жданов.



Подводя итоги, удар по Крымскому мосту 16 ноября — это очередной сигнал, который Украина посылает и Москве, и Западу: Крымский мост остается легитимной военной целью, и Киев не отказывается от своих намерений в отношении этого объекта. В то же время важно трезво оценивать, что означает этот удар и чего он не означает.

Он не означает, что мост завтра обрушится и Крым окажется в блокаде. Повреждения на этот раз, судя по имеющейся информации, отнюдь не являются какими-то катастрофическими. Он не означает и того, что у Украины сейчас достаточно средств, чтобы полностью уничтожить мост. Но он означает, что давление на российскую логистику продолжается, и что Крымский мост остается одной из тех точек, где это давление ощущается наиболее болезненно — не только физически, но и символически.

В целом же история этого моста — это история о том, как символ может быть одновременно и сильной, и уязвимой точкой. Для Путина это был личный проект, доказательство того, что Крым «навсегда» его. Для Украины это объект, напоминающий об оккупации и который можно использовать, чтобы сделать эту оккупацию более дорогостоящей для агрессора.

Сколько ещё таких ударов понадобится и приведут ли они к желаемому результату — вопрос открытый. Но сам факт, что спустя четыре года после первого взрыва мост до сих пор стоит, а Украина до сих пор наносит по нему удары, говорит сам за себя. Эта война продолжается не только на поле боя, но и в восприятии символов. И Крымский мост — один из самых ярких таких символов.

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