Курс доллара и евро на 23 октября 2026 года: где выгоднее покупать валюту

В пятницу, 23 октября, банки продают доллар по курсу от 45,30 до 45,50 грн, а евро — от 50,85 до 51,05 грн. В обменных пунктах американскую валюту можно приобрести по цене 45,30 грн, тогда как европейская стоит 51,10 грн.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, 23 октября обменные пункты покупают доллар в среднем по 45,15 грн — на 5 копеек дороже, чем в предыдущий рабочий день. Курс продажи американской валюты вырос на 4 копейки — до 45,30 грн.

Евро в обменных пунктах покупают по 50,85 грн — на 2 копейки дешевле, чем 22 октября. В то же время курс продажи европейской валюты не изменился и составляет 51,10 грн.

Курс валют в банках

В «ПриватБанке» доллар в отделениях продают по 45,35 грн — на 10 копеек дороже, чем 22 октября. Для карт курс продажи вырос на 21 копейку — до 45,45 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,75 грн, а для карт — по 44,90 грн. Оба курса покупки повысились на 10 копеек.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 51,00 грн – без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем. Для карт курс продажи также остался неизменным – 51,02 грн. Банк покупает евро в отделениях по 50,00 грн, а для карт – по 50,33 грн. Курс покупки евро для карт снизился на 4 копейки.

В Ощадбанке доллар в «Мобильном Ощаде» продают по 45,30 грн – на 10 копеек дороже, чем накануне. Для карт курс продажи вырос на 5 копеек – до 45,45 грн. Банк покупает доллар в приложении по 45,00 грн – на 5 копеек дороже, чем 22 октября. Для карт курс покупки повысился на 5 копеек – до 44,90 грн.

Евро в «Мобильном Ощаде» продают по 50,85 грн — на 5 копеек дешевле, чем в предыдущий рабочий день. Для карт курс продажи остался на уровне 51,05 грн. Банк покупает евро в приложении по 50,30 грн – на 5 копеек дешевле, чем накануне. Для карт курс покупки снизился на 5 копеек – до 50,15 грн.

В «ПУМБ» доллар в наличной обменной кассе продают по 45,50 грн – на 10 копеек дороже, чем 22 октября. Курс покупки также вырос на 10 копеек — до 44,90 грн. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 45,00 грн – на 10 копеек дороже, чем накануне, а продает по 45,40 грн – без изменений.

Евро в кассовом обменном пункте ПУМБ продают по 51,00 грн, а покупают по 50,30 грн. Оба курса остались на уровне предыдущего рабочего дня.

В Monobank доллар продают по 45,40 грн — на 17 копеек дороже, чем 22 октября. Курс покупки американской валюты вырос на 12 копеек — до 44,95 грн.

Евро в Monobank покупают по 50,34 грн — на 4 копейки дороже, чем накануне. Курс продажи не изменился и составляет 51,01 грн.

Где выгоднее всего купить валюту

Среди перечисленных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает Ощадбанк через «Мобильный Ощад» — 45,30 грн. В отделениях ПриватБанка американская валюта стоит 45,35 грн. В Monobank и ПУМБ по коммерческому курсу доллар продают по 45,40 грн. Для карт ПриватБанка и Ощадбанка курс составляет 45,45 грн, а в ПУМБ при обмене наличных – 45,50 грн.

Евро дешевле всего можно приобрести в «Мобильном Ощаде» — по 50,85 грн. В отделениях ПриватБанка и в ПУМБ при обмене наличных евро продают по 51,00 грн. В Monobank курс составляет 51,01 грн, для карт ПриватБанка — 51,02 грн, а для карт Ощадбанка — 51,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди перечисленных банков предлагают Ощадбанк через «Мобильный Ощад» и ПУМБ по коммерческому курсу — по 45,00 грн. В Monobank доллар покупают по 44,95 грн. В «ПриватБанке» для карт, «Ощадбанке» для карт и ПУМБ при обмене наличных курс составляет 44,90 грн. В отделениях «ПриватБанка» доллар покупают по 44,75 грн.

Евро выгоднее всего сдать в Monobank – по 50,34 грн. В «ПриватБанке» для карт курс покупки составляет 50,33 грн. В «Ощадбанке» через «Мобильный Ощад» и в ПУМБ при обмене наличных евро покупают по 50,30 грн. Для карт Ощадбанка курс составляет 50,15 грн, а в отделениях ПриватБанка – 50,00 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

Ощадбанк («Мобильный Ощад») — 45 300 грн.

ПриватБанк (в отделениях) — 45 350 грн.

Monobank – 45 400 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 45 400 грн.

ПриватБанк (для карт) – 45 450 грн.

Ощадбанк (для карт) – 45 450 грн.

ПУМБ (обмен наличных) – 45 500 грн.

Об этом сообщает НБУ.

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