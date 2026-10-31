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Новости Украина

Курс валют на 31 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

UA NEWS 31 Октября 2026 09:49
Курс валют на 31 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на субботу, 31 октября 2026 года. По сравнению с предыдущим банковским днём, 30 октября, стоимость основных иностранных валют не изменилась.

Регулятор оставил курсы доллара, евро и польского злотого на прежнем уровне.

По состоянию на 31 октября официальный курс составляет:

  • Доллар США — 45,52 грн;
  • Евро — 50,67 грн;
  • Польский злотый — 11,53 грн.

По итогам недели доллар США, евро, британский фунт стерлингов и швейцарский франк подорожали. В то же время польский злотый за этот период подешевел.

Напомним, правление Национального банка Украины повысило учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых.

Такое решение было принято в связи с усилением инфляционного давления и ухудшением инфляционных ожиданий.

По мнению регулятора, повышение ставки поможет поддержать привлекательность гривневых сбережений, устойчивость валютного рынка и контроль над ростом цен.

Напомним, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на понедельник, 2 ноября, до 45,35 грн. Это на 17 копеек меньше, чем было 30 октября.

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Официальные курсы доллара и евро снизились 29 октября.

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