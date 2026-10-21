Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в декларации за 2025 год Елены Дзюбы, члена экспертной группы Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова, которая ранее работала в системе МСЭК. В декларации не были указаны квартира мужа стоимостью более 3,4 млн грн, автомобиль Toyota Venza и другое имущество. Также у НАЗК возникли вопросы относительно происхождения наличных средств на сумму более 1,4 млн грн и денег, за которые свекровь чиновницы приобрела квартиру для сына.

Декларация Елены Дзюбы вошла в пятерку деклараций, в которых агентство выявило признаки нарушений по итогам полных проверок, завершенных в сентябре 2026 года. Ранее Дзюба работала врачом-терапевтом Козятинской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии. После реформирования системы МСЭК она вошла в экспертную команду Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова. Ее муж также работал в системе медико-социальной экспертизы и до июня 2025 года подавал декларации в связи с работой в Винницком областном центре МСЭК.

По результатам проверки НАЗК установило признаки недостоверных сведений в декларации на сумму более 5,3 млн грн. Кроме того, агентство выявило признаки необоснованности активов на сумму свыше 4,1 млн грн. Среди имущества, которое не было указано в декларации, — квартира мужа в Виннице, автомобиль Toyota Venza и его корпоративные права в частном предприятии. Также у НАЗК возникли вопросы относительно наличных средств на сумму свыше 1,4 млн грн. Чиновница не предоставила документов, подтверждающих законное происхождение этих средств.

Квартиру за 82 тысячи долларов подарила мать

Особое внимание агентства привлекла квартира в Виннице площадью 65,4 кв. м. По оценке НАЗК, ее стоимость превышает 3,4 млн грн. Владельцем недвижимости является супруг чиновницы. Как установило агентство, в сентябре 2024 года мужчина получил квартиру в подарок от матери. При этом женщина приобрела недвижимость за 82 тысячи долларов и в тот же день передала её сыну.

Елена Дзюба объяснила, что не указала квартиру в декларации из-за технической ошибки. По ее словам, она полагала, что сведения об имуществе мужа автоматически появятся в ее декларации, поскольку он также отчитывается о своем имуществе. Однако НАПК не приняло это объяснение. В ходе проверки выяснилось, что супруги подали декларации 9 марта 2026 года с одного IP-адреса. Муж отправил свою декларацию в 20:02, а чиновница — в 21:27. По мнению агентства, при таких обстоятельствах Дзюба имела возможность проверить сведения о недвижимости и правильно указать их в своей декларации.

Доходы свекрови не соответствовали стоимости квартиры

У НАПК возникли вопросы относительно того, откуда мать мужа чиновницы взяла деньги на приобретение недвижимости. По данным налоговых реестров, с 1998 по 2025 год официальный доход женщины составлял всего 5,86 тыс. грн без учета пенсионных выплат. В то же время в течение 2020–2025 годов она получила около 151,7 тыс. грн пенсии.

Эти суммы существенно отличаются от стоимости квартиры, за которую женщина заплатила 82 тысячи долларов. Именно это несоответствие привлекло внимание НАЗК во время проверки. В то же время сама по себе разница между официальными доходами и стоимостью недвижимости еще не означает, что происхождение денег окончательно установлено. По результатам проверки агентство выявило признаки нарушений, а материалы передало правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Вопросы возникли и в отношении дома и наличных денег

Квартира — не единственный актив, который привлек внимание НАЗК. Агентство также выявило недостоверные сведения относительно жилого дома Елены Дзюбы в Калиновке площадью 105,3 кв. м. По имеющимся данным, сметная стоимость строительства дома составляла 850 тыс. грн. Однако эту сумму чиновница не указала в декларации.

Дзюба объяснила, что дом строили собственными силами. Однако НАПК не согласилось с её аргументами. Кроме того, агентство не получило документов, подтверждающих законное происхождение наличных средств на сумму свыше 1,4 млн грн. Эти средства также стали предметом проверки декларации.

Материалы передали в Нацполицию

По итогам проверки материалы НАПК были приобщены к уголовному делу, в рамках которого Национальная полиция Украины проводит досудебное расследование.

Таким образом, проверка выявила ряд несоответствий в декларации Елены Дзюбы — от неуказанной квартиры и автомобиля до вопросов, касающихся наличных средств и происхождения средств на приобретение недвижимости. В то же время окончательные выводы о возможных правонарушениях должны основываться на результатах расследования и решениях компетентных органов. О результатах проверки сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило недостоверные сведения на общую сумму почти 3,9 млн грн в декларации заместителя генерального директора по безопасности АО «Антонов» Александра Рыбалки. Выявленные несоответствия имеют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

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