Лера Мандзюк призналась, что в шесть лет подверглась сексуальному насилию

Украинская юмористка Лера Мандзюк впервые откровенно рассказала о сексуальном насилии, которому подверглась в детстве. По словам комика, когда ей было всего шесть лет, к ней приставал дальний родственник.

По словам Мандзюк, тогда она побоялась рассказать кому-то об этой неприятной ситуации, поскольку думала, что её отругают.

Лера Мандзюк пережила сексуальное насилие

Комик вспомнила ситуацию, которая очень сильно её травмировала и из-за которой она отрицала секс и сексуальность.

Когда Лере было шесть лет, она пошла с мамой в гости к родственникам. Это было летом перед началом учебного года. Она была единственным ребенком, и ей стало скучно. Тогда девочка решила пойти поиграть на улицу.

За Лерой сразу же пошел мужчина, её дальний родственник. Он предложил собрать груши и полакомиться малиной в саду. Девочка согласилась.

«И я пошла с ним, и там произошла неприятная ситуация. Не люблю груши до сих пор… Этот мужчина оказался педофилом, я тогда не знала такого слова. Я не понимала, что происходит. Сначала я подумала, что он хочет меня обнять… С того момента у меня осталась страшная травма: и страх, и запрет на всё, что касается секса», — призналась Мандзюк.

По словам юмористки, мужчина не заставлял её ничего делать. Она была в платье, а он засовывал пальцы в половые органы.

«Он не заставлял меня ничего делать, я была в платье, он засовывал пальцы в половые органы… Это длилось недолго, я смогла вырваться… Он до сих пор жив. Когда я об этом вспомнила, я поняла, почему я не носила платья до 19 лет», — сказала Мандзюк.

Лера отметила, что очень долго скрывала эту ситуацию, никому не рассказывала и думала, что это секрет. Девушка боялась, что после этого к ней изменится отношение, и у нее было ощущение, будто она «грязная, какая-то не такая», и что это ее вина.

«Сейчас я понимаю, что я не виновата, мне было шесть лет, я была ребёнком. И единственный человек, который виноват, — это этот мужчина. Я тогда замкнулась и решила никому не говорить, чтобы меня не ругали», — рассказала комик.

Мандзюк добавила, что эта ситуация повлияла на неё как на ребёнка, как на девушку и женщину, и даже как на стендап-комика.

«Я не согласна с тем, что это такая вещь, которую нужно скрывать, стыдиться или бояться об этом говорить», — подчеркнула Лера.

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