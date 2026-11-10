Врач призвала женщин внимательно выбирать роддом после истории с Ириной Федишин

По словам врача, при выборе роддома женщинам в первую очередь следует обращать внимание на квалификацию медицинского персонала. Количество подписчиков в соцсетях, современный ремонт или уровень сервиса не должны быть определяющими критериями. Врач также подчеркнула несколько важных моментов, которые будущим матерям следует обязательно учитывать.

Дария, которая называет себя врачом-акушером-гинекологом, рассказала о трагической истории певицы Ирины Федишин, потерявшей ребенка на позднем сроке беременности. Фокус обратил внимание на её рассказ.

Дарья в начале своего обращения подчеркнула, что предпочла бы не говорить об этом случае, но решилась на это, когда услышала откровенный рассказ самой Ирины Федишин, которая по часам расписала, что с ней произошло в тот трагический день.

«Я предпочла бы не снимать это видео, но если Ирина Федишин решилась поделиться своим трагическим опытом, то я, как врач, регулярно работающая в родильном зале, просто обязана обсудить с вами то, чему эта история должна научить женщин», — отмечает Дарья в TikTok (@daria.gynotes).

Прежде всего она подчеркнула, что свечи не устраняют проблему. Это «гомеопатический препарат, а значит — неэффективный». Поэтому его прием, по её словам, «всегда — пустая трата времени и нулевая польза».

«Во-вторых, появление режущей боли в животе, а это типичный признак отслойки плаценты, всегда должно быть поводом для немедленного обращения в больницу», – добавляет врач.

И подчеркивает: по прибытии в роддом, если женщина способна самостоятельно передвигаться, у нас есть два ключевых обследования, которые должны быть проведены: оценка сердцебиения ребенка и УЗИ. Общая продолжительность таких обследований – всего до 15 минут.

По словам Дарьи, врач, которого женщина выбирает для родов, должен разбираться в проведении УЗИ – это ключевой навык, а не количество подписчиков или что-то ещё.

undefined

«Выбирая больницу, отдавайте предпочтение крупной многопрофильной больнице или перинатальному центру. Там всегда найдется врач, способный провести то или иное исследование. Там ежедневно решаются осложнения, поэтому персонал знает, как с ними справляться. Там гораздо меньше риск потери драгоценного времени […] Не руководствуйтесь при выборе роддома ремонтом или, как вам кажется, хорошим сервисом, ведь ни то, ни другое не спасет вашу жизнь», – подытожила Дарья.

Ирина Федишин рассказала о потере дочери и удалении матки и назвала виновных.

Врач, осматривавшая певицу Ирину Федишин на дому перед госпитализацией, больше не работает в больнице Святой Анны.

Продюсер Виталий Човник, супруг певицы Ирины Федишин, обнародовал обращение о состоянии жены после потери ребенка на 35-й неделе беременности во время родов. Муж рассказал о сложностях восстановления певицы после трагедии и поблагодарил аудиторию за поддержку, сочувствие и молитвы.

В семье украинской певицы Ирины Федишин умерла дочь, рождения которой семья так ждала.

Читай нас в