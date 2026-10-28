Литва передаст медицинское оборудование и лекарства на сумму 84,5 тыс. евро для больниц Запорожья и Днепра

28 октября правительство Литвы приняло решение о передаче Украине медицинских средств и оборудования на сумму 84,5 тысячи евро из номенклатуры государственного резерва. Об этом сообщает литовская общественная телерадиокомпания LRT.

Гуманитарная помощь предназначена для Запорожского военного госпиталя и Днепропетровской областной клинической больницы имени Ильи Мечникова. В перечень имущества вошли медицинские препараты, инфузионные растворы, электрокардиографы, анализаторы газов крови и медицинские насосы. Организацией транспортировки груза поручено Министерству иностранных дел Литвы.

Источник: LRT.

Литва передала украинским военным девять автомобилей, которые будут использоваться подразделениями Сил обороны Украины. Передачу организовали при участии волонтеров и Киевской городской военной администрации.

Ранее три региона получили энергетическую помощь от Германии.

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