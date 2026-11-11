Литва передаст Украине необходимое энергетическое оборудование на фоне угрозы новых российских атак — Зеленский

Литва передаст Украине необходимое оборудование для энергетической отрасли на фоне угрозы новых российских ударов. О соответствующей договоренности по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Говорили и о помощи украинской энергетике, а также о логистической поддержке. Сейчас очень сложная ситуация во многих городах Украины, и мы понимаем, какие объекты могут стать мишенями новых российских атак. Литва предоставит часть необходимого оборудования. Решение уже принято, и мы ожидаем поставки», — написал Зеленский в своем Telegram-канале в среду вечером.

Об этом сообщает президент Украины.

Украина попросила Литву увеличить помощь для энергетики.

В литовском Каунасе построят завод по производству, сборке и ремонту танков Leopard 2A8. Стоимость проекта составляет около 30 млн евро.

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