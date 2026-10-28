Жителей Олешек будут эвакуировать в оккупированный Крым

Основной этап эвакуации гражданского населения из временно оккупированного города Олешки в Херсонской области запланирован на утро пятницы, 30 октября. Об этом сообщил заместитель главы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. Операция будет проводиться под непосредственным наблюдением представителей Украины, США и России в рамках согласованного гуманитарного режима тишины.

Согласно логистическому плану, сбор людей будет проходить на территории Олешковской городской больницы, после чего эвакуированных сначала направят во временно оккупированный Крым. Ожидается, что граждане, выразившие желание выехать на подконтрольную Украине территорию, далее последуют транзитом через Анапу (РФ) с последующим выездом в третьи страны, тогда как лица, решившие остаться в РФ, отправятся в направлении Симферополя. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что за первые 30 часов режим прекращения огня в районе Олешек соблюдается без каких-либо инцидентов.

Об этом сообщает Telegram-канал Unraine context.

В Олешках 27 октября стартовала гуманитарная миссия, в ходе которой в районе операции объявили двустороннее прекращение огня. Об этом сообщил Буданов.

Ранее советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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