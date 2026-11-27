Проведение гуманитарной миссии на Кинбурнской косе пока не готовится. Для её запуска необходимо согласование с украинскими военными и гарантии безопасности, поскольку операция не должна создавать рисков для обороноспособности Украины.

Дмитрий Лубинец сообщил, что получал обращения относительно возможной гуманитарной миссии и ознакомлен с этой инициативой.

Однако перед любыми переговорами с российской стороной при участии американских посредников он должен получить позицию ВСУ относительно возможности её проведения.

По словам омбудсмена, только после подтверждения военными безопасных условий и возможности обеспечить режим тишины можно переходить к обсуждению конкретных предложений.

В то же время в настоящее время готовятся гуманитарные операции по эвакуации гражданского населения с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Источник: Дмитрий Лубинец.

Силы обороны Украины приступили к подготовке к гуманитарной миссии «Санта», цель которой — доставить продукты питания и медикаменты жителям временно оккупированной Кинбурнской косы. К организации помощи привлечены службы 122-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 15 временно оккупированных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, где украинская сторона предлагает организовать гуманитарные миссии по примеру Олешек.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

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