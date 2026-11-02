Лубинец объяснил свои контакты с российским омбудсменом

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что соблюдение дипломатического этикета при контакте с российским омбудсменом является необходимым условием для достижения результатов в возвращении украинских граждан. Об этом чиновник сообщил во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о приветственном рукопожатии и формах общения с российской стороной, Лубинец подчеркнул, что не видит иного способа возвращения людей из плена и с оккупированных территорий, кроме прямых переговоров.

По его словам, использование дипломатических норм и сдержанность в процессе диалога повышают шансы на успешную репатриацию украинцев, тогда как ориентация исключительно на эмоции делает процесс эффективных переговоров невозможным.

Источник: Укринформ.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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