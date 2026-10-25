Лубинец призвал предоставлять информацию о жителях оккупированных Олешек для гуманитарной миссии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к гражданам с просьбой направлять в Офис омбудсмена информацию о жителях города Олешки Херсонской области, нуждающихся в помощи в преддверии гуманитарной операции.

По словам омбудсмена, приоритетом является сбор данных о пожилых людях, маломобильных гражданах и лицах, которые не способны самостоятельно позаботиться о себе.

Обращения и информацию, которая поможет в организации миссии, просят присылать через мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram по номерам +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34 и +38 067 182 55 04. Специалисты Офиса омбудсмена будут обрабатывать каждое сообщение для оказания поддержки гражданам.

Источник: Лубинец в соцсетях.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

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