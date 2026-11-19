Львов и Тернополь получат от ЕС почти 2,7 млн евро на обновление медицинских отделений
Украина привлекла почти 2,7 млн евро грантового финансирования от Европейского Союза для реализации трансграничного медицинского проекта «CareLikeHome». Инициатива предусматривает расширение возможностей оказания паллиативной, гериатрической и онкологической помощи жителям украинско-польского приграничного региона. В рамках проекта во Львове и Тернополе планируется обновить соответствующие медицинские отделения.
Финансирование предоставлено в рамках программы Interreg NEXT «Польша – Украина 2021–2027». Главным партнером проекта выступило Второе клиническое территориальное медицинское объединение Львова (2 ТМО), которое реализует его совместно с Тернопольским областным клиническим онкологическим диспансером и Подкарпатской воеводской больницей имени Иоанна Павла II в польском городе Кросно.
Ключевые задачи инициативы
Инициатива направлена на расширение возможностей паллиативной, гериатрической и онкологической помощи в приграничном регионе. Среди ключевых результатов:
увеличение количества койко-мест (во Львове завершается реконструкция стационарного паллиативного отделения 2 ТМО, которое сможет принимать около 500 пациентов ежегодно);
введение единых для трех больниц стандартов ухода и разработка двуязычного руководства по стандартам питания пациентов;
обучение и обмен опытом для медиков.
Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 100 тысяч населения должно приходиться 10 паллиативных коек — соответственно, потребность Львовской общины составляет не менее 100–120 мест. По состоянию на начало 2026 года 2 ТМО Львова обеспечивало 65 таких коек.
Второе клиническое территориальное медицинское объединение г. Львова (2 ТМО) — это обширная сеть медицинских учреждений Львова, специализирующаяся на плановом лечении, реабилитации и паллиативной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
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