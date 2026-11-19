Украина привлекла почти 2,7 млн евро грантового финансирования от Европейского Союза для реализации трансграничного медицинского проекта «CareLikeHome». Инициатива предусматривает расширение возможностей оказания паллиативной, гериатрической и онкологической помощи жителям украинско-польского приграничного региона. В рамках проекта во Львове и Тернополе планируется обновить соответствующие медицинские отделения.

Финансирование предоставлено в рамках программы Interreg NEXT «Польша – Украина 2021–2027». Главным партнером проекта выступило Второе клиническое территориальное медицинское объединение Львова (2 ТМО), которое реализует его совместно с Тернопольским областным клиническим онкологическим диспансером и Подкарпатской воеводской больницей имени Иоанна Павла II в польском городе Кросно.

Ключевые задачи инициативы

Инициатива направлена на расширение возможностей паллиативной, гериатрической и онкологической помощи в приграничном регионе. Среди ключевых результатов:

увеличение количества койко-мест (во Львове завершается реконструкция стационарного паллиативного отделения 2 ТМО, которое сможет принимать около 500 пациентов ежегодно);

введение единых для трех больниц стандартов ухода и разработка двуязычного руководства по стандартам питания пациентов;

обучение и обмен опытом для медиков.

Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 100 тысяч населения должно приходиться 10 паллиативных коек — соответственно, потребность Львовской общины составляет не менее 100–120 мест. По состоянию на начало 2026 года 2 ТМО Львова обеспечивало 65 таких коек.

Второе клиническое территориальное медицинское объединение г. Львова (2 ТМО) — это обширная сеть медицинских учреждений Львова, специализирующаяся на плановом лечении, реабилитации и паллиативной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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