Львов обогнал Киев по ценам на однокомнатные и двухкомнатные квартиры: сколько стоит жилье

Львов обогнал Киев по стоимости однокомнатных и двухкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости. В октябре 2026 года медианная цена однокомнатного жилья во Львове составляла 75,5 тыс. долларов, а двухкомнатного — 108 тыс. долларов. В столице аналогичные квартиры стоили 67 тыс. и 98 тыс. долларов соответственно.

Еще осенью 2025 года Киев был самым дорогим городом Украины по стоимости квартир обеих категорий. Однако в течение последнего года ценовая динамика в двух городах существенно различалась.

Наибольший ценовой разрыв между городами зафиксировали в сегменте однокомнатных квартир.

Во Львове медианная стоимость такого жилья за год выросла на 14% — до 75,5 тыс. долларов. В Киеве цены выросли лишь на 1% и достигли 67 тыс. долларов.

Таким образом, однокомнатная квартира во Львове в среднем по медианной стоимости обходится на 8,5 тыс. долларов дороже, чем в столице.

В сегменте двухкомнатного жилья разница ещё более заметна. За год квартиры во Львове подорожали на 15% — до 108 тыс. долларов. Зато в Киеве медианная цена такого жилья снизилась на 7% и составляет 98 тыс. долларов.

Несмотря на лидерство по ценам на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, Киев остается самым дорогим городом в категории трехкомнатного жилья.

Медианная стоимость такой квартиры в столице составляет 146 тыс. долларов, хотя за год этот показатель снизился на 3%.

Во Львове трехкомнатные квартиры, напротив, подорожали на 19% — до 143 тыс. долларов.

Таким образом, разница между городами в этом сегменте сократилась до 3 тыс. долларов.

Львов возглавляет рейтинг стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке. При этом Киев уступил позиции не только ему.

Второе место занял Ужгород с медианной ценой 68,5 тыс. долларов. Столица с показателем 67 тыс. долларов оказалась на третьей строчке.

Среди городов с самыми дорогими однокомнатными квартирами также:

Черновцы — 63 тыс. долларов;

Луцк — 62,7 тыс. долларов.

В сегменте двухкомнатного жилья после Львова и Киева в список самых дорогих рынков вошли Ужгород, Ивано-Франковск и Житомир.

При этом быстрее всего однокомнатные квартиры дорожали не в городах с самой высокой стоимостью недвижимости. За год цены выросли:

в Луцке — на 30%;

в Виннице и Ивано-Франковске — на 24%;

в Тернополе — на 21%.

В ЛУН предупреждают, что рост медианной стоимости не означает автоматического подорожания каждой отдельной квартиры на соответствующий процент.

На этот показатель влияет структура предложения на рынке: площадь жилья, его состояние, возраст домов и расположение. Поэтому изменение медианной цены может быть связано не только с изменением стоимости конкретных объектов, но и с тем, какие именно квартиры появляются в продаже.

По словам руководителя отдела статистики ЛУН Людмилы Кирюхиной, медианная цена прежде всего отражает изменения в структуре рыночного предложения, а не обязательно подорожание каждой отдельной квартиры.

Таким образом, Львов стал самым дорогим городом Украины по стоимости однокомнатного и двухкомнатного жилья на вторичном рынке. Киев пока сохраняет лидерство в сегменте трехкомнатных квартир, однако разрыв между городами постепенно сокращается.

Об этом свидетельствует квартальный отчет рынка недвижимости ЛУН за III квартал 2026 года.

В октябре 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Закарпатской области достигла 85 тысяч долларов, сравнявшись с показателем столицы. В то же время в Украине сократились спрос на покупку жилья и количество предложений как на первичном, так и на вторичном рынках.

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашения с Европейским инвестиционным банком о привлечении инвестиционного кредита и гранта на общую сумму 100 миллионов евро для реализации проектов социального жилья. Финансирование состоит из равных частей кредитных и безвозвратных грантовых средств, которые будут направлены на строительство многоквартирных домов для обеспечения жильем более 1500 семей на пилотном этапе.

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