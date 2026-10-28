23-летнего жителя Львова приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних девочек. По делу фигурируют четыре потерпевших в возрасте от 11 до 15 лет, одна из девочек забеременела.

Суд приговорил 23-летнего львовянина к 15 годам тюрьмы за вовлечение несовершеннолетних девочек в сексуальные отношения. По версии следствия, от его действий пострадали четыре девочки в возрасте 11–15 лет. О завершении рассмотрения дела в суде сообщила областная прокуратура.

Согласно материалам дела, в течение 2024–2025 годов мужчина систематически вовлекал малолетних и несовершеннолетних девочек в сексуальные отношения, что привело к тяжким последствиям, а также к беременности и родам у одной из них.

Житель Львова искал девочек-подростков через Telegram-каналы для общения. При этом он скрывал свой реальный возраст и, в зависимости от ситуации, убеждал собеседниц, что ему всего 16 или 17 лет.

«Во время общения с девушками осужденный действовал настойчиво и цинично. Используя их возрастную уязвимость, доверчивость и отсутствие у них достаточного жизненного опыта, он прибегал к психологическим манипуляциям, отправлял девушкам свои обнаженные фотографии и инициировал общение сексуального характера», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно заключениям экспертиз, потерпевшие на момент совершения в отношении них противоправных действий не достигли социально-психологической зрелости. Поэтому они не могли в полной мере осознавать суть и последствия навязанных им отношений или оказывать сопротивление взрослому мужчине.

Установлено, что от действий осужденного пострадали четыре девочки, которым на момент начала общения с ним было от 11 до 15 лет.

Разоблачить львовянина и установить все эпизоды правоохранителям удалось в ходе расследования ситуации с одной из потерпевших.

«С ней мужчина вступил в половые отношения, когда ей исполнилось 14 лет. В результате это привело к беременности и родам в детском возрасте. Именно после обращения врачей роддома в полицию началось масштабное расследование», — добавили в прокуратуре.

Экспертиза подтвердила отцовство мужчины. В его телефоне следователи также обнаружили большое количество материалов, содержащих фото и видео насилия над детьми.

Уже на этапе судебного разбирательства мужчина высказал предложение жениться на несовершеннолетней матери своего ребенка, пытаясь таким образом смягчить своё положение и избежать сурового наказания.

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям УК, в частности, за совершение действий сексуального характера с лицами, не достигшими 14 и 16 лет, и хранение детской порнографии (ч. 1 ст. 155, ч. 6 ст. 152, ч. 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины). Приговором суда виновной назначено наказание — 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с работой с детьми. Приговор еще может быть обжалован.

Также информация об осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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