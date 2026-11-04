Львовская служба восстановления заказала Toyota Land Cruiser стоимостью более ₴4 млн

Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области приобрела новый внедорожник Toyota Land Cruiser GR Sport 2026 года выпуска за 4,26 млн грн. Победителем тендера стало ООО «Сервисный центр «Диамант», являющееся официальным дилером Toyota.

Договор с компанией был заключён 2 ноября, а автомобиль должен быть поставлен до 20 ноября. Условиями закупки также предусмотрен авансовый платеж в течение 10 дней после подписания договора.

Речь идет о полноприводном Toyota Land Cruiser GR Sport с дизельным двигателем Евро-6 объемом 3,3 л и мощностью 309 лошадиных сил. Автомобиль оснащен 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Среди предусмотренных опций:

круиз-контроль и четырехзонный климат-контроль с ионизацией;

система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя со сканером отпечатков пальцев;

передние и задние датчики парковки;

система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами;

подогрев передних сидений и крайних сидений второго ряда;

кожаная отделка рулевого колеса и сидений из комбинации натуральной и искусственной кожи;

акустическая система с усилителем и 14 динамиками.

Также автомобиль оснащен широким набором активных систем безопасности. В частности, предусмотрено распознавание дорожных знаков, мониторинг «слепых» зон, предупреждение об угрозе лобового столкновения и функция экстренного торможения с распознаванием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Среди пассивных средств защиты — фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки для второго ряда и защитные шторки для всех рядов сидений.

Комплектация GR Sport также включает системы помощи при движении по бездорожью. Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тысяч километров пробега.

Согласно информации на сайте Toyota, самая высокая комплектация GR Sport для автомобиля 2026 года, который уже находится в Украине, стоит примерно 4,21 млн грн. Если же заказывать автомобиль на производство, его цена составляет около 4,39 млн грн.

Таким образом, стоимость приобретенного для Службы восстановления внедорожника — 4,26 млн грн — находится между этими двумя ценовыми предложениями.

ООО «Сервисный центр «Диамант» получило заказ без конкуренции, поскольку на открытые торги не подал заявку ни один другой участник.

Для участия в закупке претенденты должны были предоставить аналогичный договор на поставку одного или нескольких легковых автомобилей, выполненный в течение последних пяти лет.

Львовский «Сервисный центр «Диамант» принадлежит Павлу Волкову и является официальным дилером Toyota.

По информации официального сайта Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, обязанности руководителя исполняет первый заместитель Оксана Филатова. Именно она подписала договор на приобретение автомобиля.

В то же время в государственном реестре руководителем учреждения до сих пор указан Олег Береза, возглавлявший Службу с 2019 года. Однако 30 октября он сообщил о своем решении покинуть должность.

Об этом свидетельствуют данные системы «Прозорро».

Напомним, Торчинский поселковый совет Волынской области заказал продолжение строительства спортивного комплекса стоимостью 116,88 млн грн. Работы поручили ООО «Волыньэкобуд», однако анализ сметы выявил возможное существенное завышение стоимости отдельных строительных материалов по сравнению с рыночными ценами.

Киев заказал мощные дизельные электростанции, которые должны обеспечить работу водоканала в случае отключений электроэнергии.

Читай нас в