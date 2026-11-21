Во Львовском областном клиническом перинатальном центре выхаживали близняшек Розалию и Софию, которые появились на свет на 34-й неделе беременности. Девочки развивались в одном околоплодном мешке и имели общую плаценту.

Такой тип двойни встречается примерно в 1% беременностей двойней и требует особо тщательного медицинского наблюдения из-за высокого риска осложнений. В общей сложности сестры провели в больнице 31 день.

Для 32-летней мамы это была первая и долгожданная беременность. Розалия родилась с весом 1900 г, а София — 2200 г. Из-за преждевременных родов обе девочки нуждались в респираторной поддержке.

У Розалии, помимо проблем с дыханием, обнаружили открытый артериальный проток и некротизирующий энтероколит — заболевание кишечника. Артериальный проток удалось закрыть медикаментозно. София также находилась под постоянным наблюдением врачей.

К лечению младенцев привлекли детского кардиолога, хирурга, невролога и офтальмолога. На 16-е сутки жизни состояние сестричек стабилизировалось, поэтому их перевели из отделения интенсивной терапии в отделение постинтенсивного ухода за новорождёнными и недоношенными детьми.

В общей сложности девочки провели в больнице 31 день. За это время Розалия набрала вес до 2200 г, а София — до 2450 г. После этого сестричек выписали домой вместе.

Об этом сообщили во Львовском областном клиническом перинатальном центре.

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