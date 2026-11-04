Львовские медики спасли 7-летнего мальчика после того, как ему пробили мозг деталью грузовика

Медики Центра экстренной медицинской помощи Львова и Больницы Святого Николая спасли жизнь семилетнему Дамиру Михайлю, в голову которого во время ДТП попал металлический тормозной диск, оторвавшийся от грузовика и пробивший лобовое стекло автомобиля.

Реаниматологи остановили массивное кровотечение по дороге в больницу, после чего нейрохирурги провели сложную восьмичасовую операцию по декомпрессионной трепанации черепа и пластике твёрдой мозговой оболочки. После месяца в реанимации, выхода из комы и дополнительной установки ликворошунтирующей системы мальчик находится в сознании, реагирует на близких и проходит активную реабилитацию перед дальнейшей установкой металлической пластины.

Источник: Детская больница Святого Николая Первого медицинского объединения Львова.

Ранее медикам удалось продлить беременность 28-летней пациентки ещё на 97 дней после отхождения вод. Благодаря этому органы ребёнка успели достаточно развиться, а мальчик родился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в реанимации.

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