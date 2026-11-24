24 ноября во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ принимал у себя беженцев из Закарпатья.

Мадьяр подчеркнул, что Венгрия осуждает российскую агрессию и оказывает Украине гуманитарную помощь.

По его словам, страна приютила десятки тысяч украинских беженцев, среди которых много закарпатских венгров.

Он также отметил, что лично предоставлял убежище молодым людям из Закарпатья, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

Мадьяр предложил Закарпатье в качестве места встречи с Зеленским.

Мадьяр раскритиковал идею увязать бюджет ЕС с помощью Украине.

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