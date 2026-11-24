Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции в Берегово 24 ноября в рамках своего визита в Закарпатье заявил, что ожидает возвращения фигуры венгерского турула на Мукачевский замок вместо трезубца, установленного в 2022 году.

Он назвал этот шаг важным жестом, не требующим значительных затрат, и выразил надежду, что символ займет свое прежнее место.

Решение о замене скульптуры турула на замке «Паланок» на трезубец принял Мукачевский городской совет в октябре 2022 года, в связи с чем тогдашний министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал временного поверенного в делах Украины.

Источник: «Европейская правда».

Монумент Турулу (мифической птице и одному из символов Венгрии; турул указывал путь венгерским племенам из Урала через Карпаты к Дунаю) установили на 33-метровый пьедестал в замке Мукачева 23 октября 1896 года. Птица возвышалась на бастионе с размахом крыльев в пять метров, держа в клюве меч. По итогам Первой мировой войны Закарпатье вошло в состав Чехословакии, которая жестко относилась к символике бывших угнетателей, которые могли привлекать внимание к венгерскому прошлому края. Считалось: где турул — там земли Венгрии.

Орла на бастионе восстановили в независимой Украине 12 марта 2008 года. Высота статуи составляла около 2 м, размах крыльев — 4 м, вес — 850 кг.

24 ноября в Ужгороде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Президент назвал переговоры содержательными и сообщил о конкретных договоренностях.

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

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