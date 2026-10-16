Магнитные бури 16 октября: учёные предупреждают об опасности мощных штормов

В пятницу, 16 октября, геомагнитная обстановка остается спокойной, а магнитные бури прекратились. По прогнозам специалистов Британской геологической службы, стабильные условия сохранятся и в дальнейшем, а влияние высокоскоростных потоков будет постепенно ослабевать в течение 16 и 17 октября.

В то же время ученые обращают внимание на солнечную активность, которая при определенных обстоятельствах может вызывать мощные геомагнитные возмущения.

По данным Британской геологической службы, в ближайшие дни ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия. Несмотря на это, не исключены кратковременные периоды повышенной активности.

14 октября на Солнце зафиксировали выброс крупного волокна и корональной массы. Обычно такие явления могут сопровождаться усилением магнитных бурь на Земле.

«Однако, по имеющимся оценкам, выброс не направлен в сторону Земли. Прогнозируются преимущественно спокойные геомагнитные условия, при этом возможны кратковременные периоды геомагнитной активности», — подытожили специалисты по космической погоде.

Таким образом, 16 и 17 октября значительных геомагнитных возмущений не ожидается, хотя кратковременные колебания остаются возможными.

Несмотря на относительно спокойный прогноз, учёные предупреждают, что самые мощные солнечные бури могут представлять большую угрозу, чем считалось ранее.

Анализ более миллиона измерений NASA показал, что электрические токи в верхних слоях атмосферы усиливаются вместе с солнечным ветром. Эти процессы могут влиять на магнитосферу Земли и создавать дополнительные риски для технологической инфраструктуры.

В частности, экстремальные геомагнитные бури способны нарушать работу:

спутников и систем спутниковой навигации GPS ;

средств связи;

электросетей;

других технологических систем, чувствительных к геомагнитным возмущениям.

По оценкам исследователей, явления экстремальной мощности могут происходить примерно раз в тысячу лет. Именно поэтому ученые призывают пересмотреть имеющиеся оценки рисков и лучше подготовиться к возможным последствиям сильных солнечных бурь.

В период с 12 по 18 октября 2026 года на Земле будет наблюдаться умеренная геомагнитная активность с пиковыми колебаниями в середине недели. По данным специалистов, мощных геомагнитных штормов в этот период не прогнозируется, однако метеочувствительные люди могут ощутить незначительное воздействие геополя в дни повышенной активности.

Октябрь 2026 года пройдет при относительно умеренной геомагнитной активности, хотя Солнце продолжает находиться в фазе повышенной активности 25-го солнечного цикла. Большую часть месяца геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, однако астрофизики прогнозируют несколько кратковременных периодов повышенной активности, вызванных корональными дырками и солнечными вспышками. Экстремально мощных геомагнитных бурь в октябре не ожидается, однако метеозависимым людям стоит обратить внимание на отдельные неспокойные дни.

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