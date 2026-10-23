Магнитные бури 24–25 октября: прогноз геомагнитной активности

В выходные, 24 и 25 октября 2026 года, ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия, однако в воскресенье возможно усиление магнитных колебаний.

Геомагнитную активность оценивают по К-индексу в диапазоне от 0 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее геомагнитные возмущения и потенциальное воздействие на технические системы.

В субботу, 24 октября, ожидается низкая солнечная активность. Сильных магнитных бурь не прогнозируется, поэтому геомагнитная обстановка в течение дня должна оставаться преимущественно спокойной.

По предварительным данным, существенного усиления геомагнитных возмущений в этот день не ожидается.

В воскресенье, 25 октября, солнечная активность может несколько возрасти. Прогнозируется повышение К-индекса до 4, что соответствует умеренному уровню геомагнитной активности, обозначенному желтым цветом.

Такие колебания не считаются сильной магнитной бурей, однако свидетельствуют об определенном усилении геомагнитных возмущений по сравнению с более спокойным периодом.

Прогноз геомагнитной активности остается предварительным и может обновляться в зависимости от новых наблюдений за Солнцем. Исследователи пересматривают данные каждые три часа.

Наиболее точными обычно являются прогнозы на ближайшие сутки, тогда как оценки на последующие дни могут меняться.

Поэтому для уточнения геомагнитной ситуации 24–25 октября следует следить за обновлениями Центра прогнозирования космической погоды США.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В течение 23–24 октября внимание будет привлекать уровень геомагнитной активности, от которого зависит интенсивность магнитных бурь. Некоторые люди во время таких явлений жалуются на головную боль, усталость и стресс.

Читайте также:

Календарь огородника на октябрь 2026 года: основные работы на участке и подготовка к зиме

Лунный календарь на октябрь 2026 года: неблагоприятные и благоприятные дни

Календарь рыбака на октябрь 2026 года: где, как и на что ловить рыбу осенью

Календарь грибника на октябрь 2026 года: особенности осеннего сбора

Календарь винодела на октябрь 2026 года: что и когда делать и из каких фруктов готовить вино

Церковный календарь на октябрь 2026 года: полный список праздников и постов

Читай нас в