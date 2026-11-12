Почти 700 тысяч семей остались без света — Зеленский сообщил о новых атаках на энергетику

С начала ноября российские войска более 310 раз наносили удары по энергетическим объектам Украины. По состоянию на 12 ноября без электричества оставались почти 700 тысяч семей.

По словам Зеленского, из-за российских ударов сложная ситуация с электроснабжением сложилась сразу в нескольких регионах. В частности, перебои с электричеством наблюдаются в Винницкой, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Также проблемы возникли в Донецкой области и Запорожье.

Президент подчеркнул, что украинские энергетики и другие службы работают над восстановлением электроснабжения. В то же время для более быстрого ремонта поврежденной инфраструктуры и усиления защиты энергосистемы Украине нужна дополнительная помощь партнеров. Зеленский обнародовал эти данные после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время встречи они обсудили последствия российских атак, ситуацию на фронте и дальнейшие дипломатические шаги.

Сколько раз Россия нанесла удары по энергетике за неделю

Отдельную статистику российских ударов обнародовало Министерство энергетики Украины. По данным ведомства, только со 2 по 8 ноября российские войска 128 раз целенаправленно атаковали энергетический и нефтегазовый секторы. За эту неделю также зафиксировали 219 инцидентов, которые привели к повреждению или уничтожению объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Под удар попадали не только электростанции, но и сети, по которым электроэнергия передается потребителям. В частности, были повреждены объекты передачи и распределения электроэнергии. Среди них — инфраструктура, обеспечивающая подачу электроэнергии от атомных электростанций в Киев и центральные регионы страны. Последствия атак ощутили и на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Из-за потери внешнего электроснабжения станция была вынуждена переходить на дизельные генераторы. Они необходимы для поддержания работы систем, важных для ядерной безопасности.

Проблемы с электроснабжением фиксировались в разных частях страны. В частности, утром 12 ноября часть потребителей в девяти областях оставалась без света. Энергетики продолжали ремонтные работы там, где это позволяла ситуация с безопасностью.

Зеленский и Макрон обсудили дальнейшие переговоры

Во время встречи в центре внимания была не только энергетическая ситуация. Президенты также обсудили итоги многосторонней встречи в Дублине и согласовали позиции перед следующим заседанием «Коалиции желающих», которое должно состояться в Берлине.

Зеленский заявил, что Украина хочет видеть европейских партнеров непосредственными участниками переговорного процесса. По его словам, Европа должна не просто получать информацию о дипломатических контактах, но и влиять на обсуждение будущих договоренностей. «Для нас важно, чтобы Европа была не просто информирована, а максимально вовлечена в переговоры», — подчеркнул президент.

Также глава государства выразил надежду, что по итогам встреч в Дублине Украина получит новые пакеты помощи. Речь идет о дальнейшей поддержке на фоне российских атак и сложной ситуации в энергетической системе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.

В Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии в результате вражеской атаки на энергообъекты вечером 12 ноября.

В пятницу, 13 ноября, в части областей Украины в течение суток будут отключать электроэнергию по графикам. Для бытовых потребителей ограничения составят от 1,5 до 3 очередей, а для промышленности будут действовать отдельные графики ограничения мощности. Причиной остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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