29 ноября стало известно, что малый бизнес в Украине сможет получить от государства до 30 тысяч гривен на оборудование для работы во время отключений электричества. Помощь смогут оформить индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, соответствующие условиям программы. Подать заявку можно онлайн через портал «Дія».

Деньги предназначены для того, чтобы небольшие предприятия могли продолжать работу даже во время длительных перебоев с электроснабжением. Полученную помощь можно использовать на приобретение оборудования для резервного питания. В частности, речь идет о генераторах, аккумуляторах, инверторах, зарядных станциях и стабилизаторах напряжения. Также средствами разрешено оплатить установку, подключение и настройку оборудования.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников. По информации портала «Дія», предусмотрены следующие суммы:

от 1 до 4 работников — 15 тысяч гривен;

от 5 до 7 работников — 20 тысяч гривен;

от 8 до 10 работников — 30 тысяч гривен.

Кто может получить деньги

Подать заявку могут физические лица-предприниматели и общества с ограниченной ответственностью. Однако для участия в программе бизнес должен соответствовать нескольким требованиям. В частности, предприниматель или компания должны быть зарегистрированы не позднее 1 апреля 2026 года и иметь от одного до десяти официально трудоустроенных работников. Также у них не должно быть налоговой задолженности и задолженности по уплате единого социального взноса. Эти условия проверяются по состоянию на 1 ноября 2026 года.

Кроме того, на бизнес не должны быть наложены санкции. Он также не должен вести деятельность на территории России или Беларуси. Основной вид деятельности предприятия должен соответствовать требованиям программы.

Как оформить помощь через «Дию»

Заявку можно подать онлайн на портале «Дия». Для этого нужно найти услугу «Помощь ФЛП и ООО на энергоустойчивость» и авторизоваться с помощью электронной подписи ФЛП или квалифицированной электронной подписи компании. После авторизации необходимо проверить данные о бизнесе, указать, на что планируете потратить деньги, и подтвердить целевое использование помощи. Также нужно указать номер специального банковского счета в формате IBAN, открытого для этой выплаты.

В завершение следует проверить заявление и подписать его электронной подписью. После обработки заявки средства должны поступить на указанный счет. Проверка соответствия предприятия условиям программы происходит автоматически на основе государственных реестров и налоговых данных. Поэтому отдельно собирать документы для подтверждения количества работников или отсутствия задолженностей не требуется. «Даже при ограниченных финансовых ресурсах правительство ищет возможности поддержать бизнес. От его стабильной работы зависит экономика страны, а значит, и бюджетные поступления, из которых финансируется оборона», — подчеркнул Сергей Корецкий.

Правительство рассчитывает, что такая помощь позволит малым предприятиям подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и не останавливать работу из-за проблем со светом. О запуске выплат сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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