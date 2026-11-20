Мама пятиклассника пожаловалась в соцсетях на большое количество домашних заданий. По её словам, из-за учебной нагрузки у ребёнка почти не остаётся времени на отдых и кружки. Пост вызвал бурную дискуссию: одни родители поддержали автора, другие не увидели в таком объеме заданий ничего необычного.

Дискуссия развернулась в Threads после поста пользовательницы под ником khrystyna_drabych. Она обратилась к учителям и другим родителям и попросила оценить количество домашних заданий, которые получает её ребёнок в пятом классе. Женщина считает, что школьников перегружают. По её мнению, после уроков дети вынуждены тратить слишком много времени на домашнюю работу, из-за чего у них не хватает времени на собственные увлечения, отдых и внешкольные занятия.

Под постом быстро собрались десятки комментариев. Многие родители узнали в этой ситуации свой собственный опыт и рассказали, что их дети также тратят на домашние задания значительную часть свободного времени. Одна из пользовательниц посоветовала обратиться к классному руководителю, чтобы тот обсудил нагрузку с другими учителями. Она сравнила ситуацию с учебой своего сына, который учится в шестом классе. «Мой сын в 6-м классе. Им задают максимум 4 задания на одной странице, или что-то написать и выучить. Как у вас, столько никогда не было!» — написала женщина.

Отдельно комментаторы обратили внимание на задания по английскому языку. Одна из пользовательниц, назвавшая себя специалисткой по английскому, считает, что изучать сразу 30 новых слов — слишком сложно для ребенка. По её словам, лучше давать школьникам по 5–7 новых слов и учить их в контексте — например, через предложения или короткие диалоги. Она предостерегла родителей от механического зазубривания длинных списков слов. «Не заставляйте ребенка это зубрить. Потому что единственный результат, которого вы добьетесь, — это то, что ребенок возненавидит английский на всю жизнь», — отметила комментатор.

Своё мнение высказали и педагоги. Одна из учительниц согласилась, что заданий в посте слишком много. Она рассказала, что сама обычно просит учеников прочитать один абзац, а письменные упражнения задаёт преимущественно по математике и украинскому языку — и не более одного за раз. Также педагог посоветовала родителям не пытаться выполнять абсолютно все задания, если их слишком много. По её словам, в её классе раньше могли задавать до восьми упражнений по математике, но она прямо разрешила ученикам не делать их все.

Другие родители рассказали, что проблема с нагрузкой возникает даже в младших классах. Одна из пользовательниц написала, что её сын учится всего лишь в третьем классе, но иногда семья уже не успевает выполнить всё заданное. По её словам, больше всего раздражает то, что дети, как она утверждает, иногда смотрят мультфильмы на уроках, а дома получают задание изучить новую тему и пишут контрольные работы. Еще одна мама обратила внимание на проекты, которые нужно подготовить за короткое время. Она отметила, что такие задания особенно сложно совмещать с кружками и другими занятиями, если времени на выполнение почти не оставляют.

Не все считают нагрузку чрезмерной

Впрочем, поддержали автора не все. Часть пользователей убеждена, что домашние задания в пятом классе — нормальная часть обучения, а их количество не обязательно означает перегрузку. Одна из мам рассказала, что её ребёнок тоже учится в пятом классе, посещает кружки и получает дополнительные распечатки, но успевает справиться со всем без проблем.

Другая пользовательница напомнила, что школьники должны самостоятельно закреплять дома материал, который изучили на уроках. Она также обратила внимание на сложные условия, в которых сейчас работают украинские школы: воздушные тревоги, обстрелы, пребывание в укрытиях и дистанционное обучение. «Современная школа работает в необычных условиях: обстрелы, укрытия, дистанционные уроки. Поэтому 1/3 мы прорабатываем в школе (это в основном теоретический материал и какие-то примеры к нему), а 2/3 — дома», — написала она.

Еще один комментатор заметил, что не все задания из списка выглядят сложными. По его мнению, повторение материала по украинскому языку и природоведению, несколько упражнений по математике, один параграф по истории и чтение литературы — вполне обычная работа для школьника. Он также подчеркнул, что регулярное повторение помогает детям лучше усваивать знания, а не просто забывать их после урока.

Что говорят учителя

Отдельно к обсуждению присоединились педагоги. Некоторые из них считают, что дети в пятом классе уже должны постепенно учиться самостоятельно выполнять домашние задания, без постоянной помощи родителей. «В 5-м классе уже должны уметь самостоятельно, без мам, делать домашние задания. Чтобы сформировать у них этот навык, у них было предыдущие 4 года. Родителям нужно запретить вмешиваться в учебный процесс», — написала одна из пользовательниц.

Другая учительница рассказала, что в ее школе педагогов просят задавать не более одного упражнения. Она считает, что этого достаточно для закрепления материала. В то же время, по ее словам, с литературой ситуация сложнее. Некоторым детям трудно читать большие тексты и анализировать прочитанное, поэтому чтение дома остается важной частью обучения.

Родители за рубежом тоже присоединились к дискуссии

Своим опытом поделились и родители, чьи дети сейчас учатся в школах за рубежом. Некоторые из них считают, что украинская система домашних заданий имеет свои преимущества. По их мнению, когда ребенок регулярно получает задания на дом, родителям легче понимать, что именно он изучает, и следить за усвоением материала. Поэтому четкие домашние задания они воспринимают не как недостаток, а как возможность лучше контролировать учебный процесс.

В результате обсуждения мнения разделились. Одни считают, что школьники должны получать больше времени на отдых и собственные занятия, другие подчеркивают важность самостоятельной работы и повторения материала. Единого ответа на вопрос, сколько домашних заданий достаточно для пятиклассника, участники дискуссии так и не нашли.

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